Una gran noticia para la ficción local es el lanzamiento de la serie "Cuentos para viernes por la noche", que se verá desde el viernes 31 en el canal Dark de la televisión española.

Cuenta con la dirección y guión de Pablo Vergara y la producción de César Aparicio. El elenco es cordobés: Santiago Zapata, Florencia Oviedo, Adrián Azaceta, Eva Bianco, Constanza Albarracín, Cristian Cavo, Daniel Aimetta e Ignacio Tamagno.

Por ahora no hay posibilidades de visualizarla por estas latitudes.

Miedo, terror y suspenso

Cuentos para Viernes por la Noche es una colección de historias de terror y suspenso al estilo del cine Clase B. En siete episodios de media hora, se ofrece un paquete de escenarios, argumentos y personajes que remiten a clásicos como La dimensión desconocida o Cuentos de la cripta. Se verán monstruos en viveros, muebles malditos, viajes en el tiempo, espíritus en viejas estaciones de radio y un largo etcétera. Las historias son independientes entre sí pero están interpretadas por un elenco estable. Cada episodio cuenta con un presentador que anticipa brevemente la trama a desarrollar.

Mariela y Juan son los protagonistas en todas las historias, dos veinteañeros cuya ocupación varía de un episodio al otro. Este concepto se vuelve extensivo a la relación sentimental que los vincula. En consecuencia, todas las historias presentarán a la pareja interpretando un momento diferente en la relación, de modo que podremos verlos siendo recién conocidos como así también antiguos amantes que vuelven a encontrarse.

Cuentos para viernes por la noche diseña su paisaje nutriéndose, sobre todo, del cine de horror norteamericano clase B de los años ‘50 y los clásicos televisivos de ciencia ficción de los ‘60. El ciclo no se propone replicar estructuras en formato de homenaje, sino que utiliza esa materia como un combustible para traccionar historias originales.

Entrevista con César Aparicio: "Es una serie con tonada cordobesa"

La serie tuvo un recorrido de preparación muy importante. Se trabajó durante ocho meses en la preproduccion. Luego fueron cinco semanas de rodaje muy intensas, se terminó de filmar el 21 diciembre 2018. A partir de ahí, se trabajó en la posproducción hasta junio de 2019. De esta forma nos describe la realización del proyecto, el productor de la serie, César Aparicio.

El rodaje y realización de la serie fue íntegramente cordobesa?

La serie se filmó enteramente en Córdoba, con actores cordobeses. Es un producto super local. Las historias son bastante universales. No tienen un anclaje histórico temporal o geográfico. Son historias que podrían suceder en cualquier lugar. Tiene tonada cordobesa.

Cómo fue la experiencia de realizar esta serie desde tu rol de productor?

La producción fue intensa. Al ser de género tiene mas presión por los efectos especiales que tienen que ser buenos, que cumpla las expectativas de los amantes de este género, de ver sangre. Tener un poco de acción, de persecusión, un poco de sangre. Había que generar intriga con estos elementos. Eso llevaba a ampliar el equipo técnico y agregar gente que hace efectos especiales en los maquillajes, por ejemplo, había dos chicas que lo hacían. Y sumar los efectos digitales. Fue mi primer producción y eso también fue un desafío por todo lo que me enfrentaba por primera vez.

Hay muy pocas producciones del género de terror en Córdoba y en general en Argentina, cuáles son las caraterísticas de la serie?

Es una serie que mezcla un poquito de todo, no es de terror per se. Mezcla un poco de suspenso, terror, misterio, tiene elementos de lo paranormal. No busca solo asustar. Abraza un montón de estados anímicos que puede provocar en el espectador y eso también nos gusta porque amplía el espectro de público. Es una serie donde puede encontrar un lugar muy bueno en cualquier franja horaria. La puede ver uno mientras merienda a la tarde o a la noche mientras come una pizza. La puede ver un adolescente y también el público adulto. Es una serie muy amable con diferente tipo de público, horarios o pantallas.

Hubo interés desde medios locales o plataformas argentinas de transmitirla? Cómo fue el contacto con España?

Una vez terminada, empezamos a ver las posibilidades de tener pantalla. Participamos en el encuentro Ventana Sur y ahí nos contactamos con esta productora española que les gustó. Luego, enviamos los capitulos para que los vieran. España y Andorra son los compromisos de contrato que tenemos. Estamos muy contentos de que un proyecto cordobés se pueda ver en España.

En cuanto a los medios locales no nos hemos acercado aún. Nosotros estamos interesados en que la serie sea comprada para cubrir los gastos que tenemos. Obviamente el interés por un medio argentino está latente. Nadie se ha acercado a la serie. Nos encantaría que pueda verse en un medio local.

Mirá la promo del canal español Dark, con el avance de la serie: