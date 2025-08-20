Este viernes se presenta la última función de la obra “Médium… por accidente” de Agostina Casale, con dirección de Carla Dogliani.



Agostina Casale es actriz y narradora, en esta oportunidad presenta una comedia unipersonal donde combina estas facetas.

Mirá la entrevista a Agostina en Canal 10:

En “Médium… por accidente”, Agostina le pone el cuerpo a Selma, una mujer poseída por ciertos espíritus que, a veces, le hacen pasar extrañas situaciones. Son los espíritus de leyendas populares que, en su afán de seguir vivos, usan su cuerpo para manifestarse. En este unipersonal con humor, misterio y algún que otro ritual, Selma intenta liberarse y el público se convierte en algo más que espectador.



La obra se exhibe el viernes 22 a las 21.00, en el teatro La Brújula (Rivadavia 1452). Entradas en teatrolabrujula.com



Agostina Casale comenta que Médium es una propuesta donde fusiona la narración de historias con el teatro: “Es algo en lo que ya venía indagando con “Triana” mi obra anterior donde planteaba una narración teatralizada de cuentos”. Lo distintivo es que, en esta oportunidad, el texto es de su autoría. Explica que “en el trabajo con Carla, la directora, fue apareciendo el contexto que da lugar a que suceda el relato. Selma, esta mujer poseída por espíritus, me dio la historia que habilita que sea ella en el escenario quien encarna la leyenda en su propio cuerpo”.

Algunas de las leyendas son conocidas, como por ejemplo “El Lobizón” o “La Dama de Blanco” y son narradas desde la perspectiva de la primera persona, no es Agostina narradora ni Selma quienes nos invitan a este viaje, son los propios personajes de estas leyendas: “Me parece que es mostrar esos mitos populares de una manera innovadora y original”, opina la actriz.



A través de la fusión de varios lenguajes y códigos que van desde lo ancestral de la tradición oral hasta lo más nuevo con las redes y plataformas audiovisuales, Agostina apela a la imaginación del público espectador: “Medium es una puesta despojada, donde el cuerpo, la voz están puestos para que funcione esa maquinaria que tiene mucha fuerza. Con nuestro cuerpo podemos crear universos increíbles y me gusta trabajar con eso, que cada uno pueda crear las imágenes del relato que está escuchando y se vaya metiendo junto conmigo en la historia”, continúa Casale.



En este ritual donde los espíritus de las leyendas se hacen presentes, “Médium…” involucra al público, lo hace partícipe y lo invita a divertirse a través del absurdo que atraviesa el cuerpo de Selma, de los desafíos que estos seres le plantean minuto a minuto.



Para finalizar, Agostina Casale menciona su deseo: "Espero que la gente pase por muchas emociones, pero sobre todo que la pasen muy muy bien”.



Clasificación: Apta para todo público



