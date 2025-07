Las vacaciones de invierno llegan con numerosas propuestas para disfrutar en familia. Los escenarios cordobeses tienen preparada una gran agenda de espectáculos para que disfruten los niños, niñas y jóvenes.

Mirá la programación:

El Principito, una aventura musical



Se presenta en Quality Arena este jueves 3 de julio a las 21. Esta versión renovada, marca el regreso de Juan Carlos Baglietto al teatro musical, 20 años después de protagonizar su primera versión.



Juan Carlos Baglietto asume el papel de Saint-Exupéry (el aviador). También, lidera la composición y dirección sonora. Joaquín Baglietto, interpreta al Hombre de Negocios.

El elenco también está compuesto por: Luis Rodriguez Echeverría como El principito

Valentina Podio, Carlos March, Flor Otero, Roberto Catarineu y Guillermo Cidade, conocido como Walas que interpreta El Rey. Información sobre las entradas aquí.

Feria Infantil del Libro Córdoba

Llega una nueva edición del encuentro de libro dedicado a las infancias. Se desarrollará en el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) del 5 al 20 de julio de 2025, con entrada gratuita. Habrá una amplia variedad de libros, librerías y actividades para niños y jóvenes, incluyendo espectáculos de teatro, música y títeres, narraciones, talleres creativos y encuentros con autores e ilustradores. Las funciones en el auditorio serán a las 16 y 18 horas, y el "Living de Letras" a las 17 horas, con entrada libre y gratuita. Mirá la programación AQUÍ

Títeres

El domingo 6 a las 11:30, el Teatro Estable de Títeres presenta “Giro, calesita de estaciones” en la Sala Azucena Carmona del Teatro Real. La obra, dirigida por Hernán Danza, invita a viajar por las estaciones del año a través de los ojos de Giro, un caballito de madera que da vueltas como en una calesita.



Sala Azucena Carmona del Teatro Real. Entrada general $4.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.



Épico Magic Dream

El Teatro Real se llena de magia con la obra del Mago Matus y Willy Magia. Presentan este espectáculo que reúne a los dos magos más prestigiosos de Argentina. Se trata de una mega producción, donde la magia, el humor y la tecnología se fusionan para crear un show único, emocionante a nivel internacional.



Edad recomendada: mayores de 16 años.



Funciones: sábado 5 a las 18 y 20:30. Domingo 6 a las 16:00 y 18:30 hs.

Entradas: Platea fila 1 A 10 $29.700, fila 11 a 16 $24.200, 1° nivel $19.800, niveles 2 y 3 $13.200, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.





Disney en concierto

MIRÁ: Disney en concierto llega con su impactante espectáculo sinfónico



El Teatro del Libertador San Martín (Vélez Sarsfield 365) recibe este espectáculo visual y musical con orquesta, cantantes y bailarines.



Disney en concierto: un recorrido sinfónico. presenta funciones: Sábado 5 a las 19.30. Domingo 6, martes 8, miércoles 9 y jueves 10 a las 16 y 19:30, y viernes 11 a las 16. Localidades disponibles a través de Edenentradas.ar, o en Edén disquería (Obispo Trejo 15, esquina Deán Funes, de lunes a viernes de 9 a 18:30 y sábados de 9 a 13; como así también en boletería del Teatro del Libertador. Precios: Platea, 77.000; cazuela, 66.000; Caz. Lateral, 63.800, Caz. Lat, 60.500; tertulia, 49.500; paraíso, 38.500 pesos.

Lego Fun Fest

Llega la mayor fiesta de Lego en Córdoba. El Complejo Ferial Córdoba recibe desde el 5 de julio un evento único donde los visitantes podrán construir, jugar y sumergirse en el universo Lego como nunca antes. Una experiencia inolvidable para niños, jóvenes y adultos. Cada estación ha sido diseñada para despertar la creatividad y el trabajo en equipo, permitiendo que cada visitante viva su propia aventura Lego.

¿Qué experiencias encontrarás? Piscinas Lego ¡Cientos de piezas para construir lo que imagines!. Zona Gamer, Ciudad Lego: un espacio donde puedes construir junto a otros. Rampas de Carrera: Diseña y compite con tu auto Lego. Galería de Arte Lego: para descubrir creaciones sorprendentes hechas con ladrillos. Información sobre las entradas aquí.

Pequeño Pez

El sábado 5 a las 17:00 se presenta la banda musical que viene conquistando corazones en todo el mundo y se ha convertido en la nueva revelación de las infancias. Sus canciones y juegos han alcanzado más de 750 millones de reproducciones en Youtube y Spotify. El espectáculo musical, con títeres, teatro y danza, es una fiesta sonora, donde los instrumentos cobran vida y pasean entre distintos géneros musicales, desde el rock n’ roll hasta el reggae, la cumbia, la salsa o el swing, la chacarera y la murga. Se presenta en Quality Espacio, ver informaci{on sobre las entradas aquí.



Vuelta al Jurásico. El Musical

La obra se presenta en el Teatro del Libertador en Carlos Paz, del 5 al 20 de julio. Entradas en Autoentrada.



Tejiendo infancias

El domingo 6 a las 11:00 hasta las 14:00 en el Teatro Real, Hall de ingreso.



El espacio cultural se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita.

Títeres: Philia



El Museo de Ciencias Naturales (Av. Poeta Lugones 395) Domingo 6 a las 17:00. Philia, una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es, pudiendo probar, no sólo una vez, si volar es humano o sólo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento. Saltar, mirar, tocar e investigar sin parar, queriendo devorar el mundo de lo real para luego transformar el anhelo en realidad y descubrir que, a veces, esperar no es tan difícil. Edad recomendada: + 5 años. Entrada gratuita, por orden de llegada.

Taller de arte textil



Domingos a las 17:00. Taller de Texturas “La Vicuñita”. Arte textil para las infancias en el Museo del Cuarteto (Av. Colón esquina Rivera Indarte)

En conjunto con el Teatro Real, en el marco de Tejiendo infancias, se invita a este taller pensado para crear, sentir y disfrutar a través del arte textil. Una experiencia donde cada hebra cuenta una historia, y cada puntada es una caricia al alma. En este taller, niños y niñas podrán explorar materiales, ejercitar la motricidad fina, estimular la concentración, compartir con otros, disfrutar del proceso y expresar su mundo interior.

Títeres: Giro, calesita de estaciones

Teatro Estable de Títeres. Dos titiriteros ponen en marcha una máquina que gira y gira... y en las vueltas pasan los días y las noches: florece la primavera, se escucha el bullicio del verano, luego el otoño y sus hojas coloridas y con la nieve blanca y tranquila llega el invierno… Giro, un caballito de madera, recorre las estaciones como quien pasea entre los juegos de una calesita.



Edad recomendada: de 1 a 5 años. Duración: 30 minutos. Entradas $4.000. Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.



Funciones: Domingos 6, 13, 20 a las 11:30. Sala Azucena Carmona del Teatro Real.

Pim Pau

El reconocido grupo argentino-brasileño culmina la celebración de sus 10 años de trayectoria con un show imperdible en Quality Espacio el 6 de julio a las 18:00. La banda presentará su nuevo espectáculo, Cumpleaños, en un evento repleto de interacción, creatividad, humor y ritmo, pensado para que toda la familia cante, baile y juegue. Ver información sobre las entradas aquí.

Una familia especial

Lilo vive con su hermana en una casa donde reinan el caos… y el amor. Pero todo cambia cuando aparece en su vida un ser tan extraño como entrañable: el Experimento 626. Lo que nadie imagina es que ese revoltoso, tierno y completamente fuera de lo común se convertirá en su mejor amigo y cambiará sus vidas para siempre. Teatro musical en Quality Teatro, el 7 de julio a las 17:00. Ver información sobre las entradas aquí.

Peppa Pig

"El Gran Dia de Peppa Pig" regresa a Quality Espacio el 7 y 8 de julio, dentro de su gira de vacaciones de invierno. Con la dirección de Adrián Di Bastiano y la producción general de Painita Producciones, Alicudi Entertainment y Hasbro, llega uno de los personajes favoritos de los más chicos. Ver información sobre las entradas aquí.

Sonico

Se presenta una obra de teatro en vivo el martes 8 de julio a las 17.00 en Quality Teatro. Ver entradas aquí.

Piratas y el misterio de la isla de los dragones

El espectáculo se presenta del 8 al 13 de julio a las 17.00 con un show mágico lleno de música y acción para toda la famila. De los creadores del exitoso “Dinosaurios, una Aventura Jurásica”, llega al teatro Piratas y el Misterio de la Isla de los Dragones, un viaje emocionante en donde un grupo de valientes piratas intentará llegar a la isla misteriosa custodiada por peligrosos e impresionantes dragones; van en busca de una piedra preciosa que les permita ser ricos y poderosos pero deberán enfrentarse antes con muchos peligros y sorpresas. Teatro Ciudad de las Artes. Entradas a la venta en Autoentrada y en la boletería del teatro. Consultar las promociones disponibles en la ticketera. Estacionamiento gratuito.

Las travesuras de Lola

Show musical del 8 al 13 de julio a las 15.00 en Teatro Ciudad de las Artes. Entradas en Autoentrada y boleterias del teatro.

Mi niñera favorita. El Musical

La obra de teatro musical se podrá ver el 8 de julio a las 16.00 en el Teatro Real. Entradas en Autoentrada y boleterias del teatro.

Digital Circo

El show se presenta el miércoles 9 de julio a las 17.00 en Quality Teatro. Ver entradas aquí.

La Pulpería encantada

Se presenta en el Teatro Ciudad de las Artes, el 9 y 10 de julio, a las 16.00 y a las 18.30. Entradas en Autoentrada y boleterias del teatro.

Un ratito presumido

Las funciones son en el Teatro Ciudad de las Artes, del 11 al 13 de julio a las 16.00. Entradas en Autoentrada y boleterias del teatro.

Topa. Es tiempo de jugar

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Córdoba, con gran impacto visual y un equipo creativo de lujo. Un show para cantar, bailar, reír y soñar en familia. Las funciones se presentan el 14 y 15 de julio a las 18:00. Función Distendida el 15 de julio a las 15:30. Información sobre las entradas aquí.

Patito Feo

Funciones el 14 y 15 de julio a las 16.00 en el Teatro Real. Entradas en Autoentrada, y boleterias del teatro.

Aventuras Perrunas

La obra se exhibe el jueves 17 de Julio a las 17.00 en Quality Teatro. Ver entradas aquí.