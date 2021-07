El espacio de Ciudad de las Artes tiene preparada distintas propuestas culturales para toda la familia.

Entre el lunes 12 y el viernes 23 de julio se presentarán, en formato virtual, un conjunto de obras de teatro especialmente orientadas a los más chicos.

Las circunstancias actuales de público conocimiento determinan la nueva forma de entrega de contenidos durante este receso escolar. Lo que no han modificado es el esfuerzo y compromiso de seguir brindando la experiencia del teatro de manera gratuita y con la excelencia técnica y artística que nos caracteriza.

El acceso será libre y gratuito y la programación teatral será transmitida a través del canal de Youtube Comunicación UPC.

Conocé la programación:

LUNES 12 │ 19.00HS.

“El Conde DráScula”

En “El Conde DráScula” dos investigadores de fenómenos paranormales y mitos, cansados y aburridos, encuentran en una enciclopedia mágica a un ser que les interesa investigar: El temido Conde Drácula, el famoso vampiro inmortal. Viajan entusiasmados y llegan al castillo. Allí se llevarán una gran sorpresa. Su ama de llaves, Berta, es un ser muy particular. ¡Y el conde… bueno… el Conde nos sorprenderá a todos!

En esta propuesta, el Grupo EGOS bucea por el terror y el humor; y suma al vestuario el estilo Cosplay, integrando lo gótico y el cómic.

Duración: 50 minutos

Calificación: Recomendada +2



MIÉRCOLES 14 │19.00HS.

“Me lo contó un bicho bolita”

La familia de bichos bolita ha quedado al descubierto: ¡Que nadie se mueva! ¡Quietos! ¡Resistan! Uno de ellos les contará cuentos hasta que pase el peligro...¿lograrán salvarse?

Un espectáculo de cuentos y canciones para todas las familias.

En esta propuesta cuentos populares y literarios se irán tejiendo con canciones pegadizas en una trama que no les hará moverse de la silla. Con historias de Gustavo Roldán, Ricardo Mariño, María Cristina Ramos, María Inés Falconi, tradición oral y músicas de Marcelo Guerrero.

Duración: 45 minutos

Calificación: Recomendada +1



VIERNES 16 │ 19.00HS.

“Beto el bombero”

Una obra innovadora en la historia del teatro infantil, trasciende el género y logra un gran atractivo para todas las edades. Música en vivo, trayendo temas de grandes bandas musicales que han acompañado la adolescencia de los que hoy son padres de los niños espectadores. El arte de la danza con una excepcional participación del grupo de bailarinas simulando en sus vuelos al agua y al fuego. La creación de cada personaje … donde no hay buenos y no hay malos, y donde cada uno es necesario en su justa medida para que el planeta sea lo que es. La reivindicación del personaje del fuego … que al principio está resentido por sentirse solo por aquella frase histórica de “niños no jueguen con el fuego” … trayendo subliminalmente la no integración y el dolor y el enojo consecuente. El vuelco que da este personaje imprescindible al darse cuenta del daño que puede causar … y revertir su accionar y ayudar a Agua, a los niños y a Beto a combatirse a sí mismo y crear su mejor versión. Una obra que no solo enseña el cuidado del medio ambiente y la preservación del planeta y las especies, una obra que no solo pondrá la piel de gallina de todos los presentes cuando escuchen el grito “¡se queman las sierras!” … sino que también es una obra que nos habla de vínculos, de dolores, de soledad, de amistad, de perdonar, de integrar, de crecer … La mirada de Diego Sorba abarcó todo esto en su creación … lo cual hace a la obra más allá de un arte conmovedor … una instancia imprescindible de aprendizaje humano y social.

Duración: 50 minutos

Calificación: ATP



LUNES 19 │ 19.00HS.

“Canciones para mirar”

La pieza escrita por María Elena Walsh es un “varieté infantil” que consta de cuadros musicales hilvanados por pasos de comedia en los que disfruta la calidad de escritura y la capacidad de abarcar diferentes géneros musicales de nuestra inigualable poeta.

Entre Agapito (Pablo Tolosa) y la Sra. de Moron Danga (Mariana Bonadero) crean situaciones disparatadas, divertidas y absurdas donde el placer de jugar por jugar es el único protagonista. Este clásico está dirigido por Alejandro Vanegas.

Duración: 50 minutos

Calificación: Recomendada +2



MIÉRCOLES 21 │ 19.00HS.

"Canciones de cuna"

El espectáculo propone una situación de canto compartido que recrea el momento en que llega la hora de acompañar a los niños a la cama. A partir de la canción de cuna, los niños son estimulados en los diferentes sentidos: el visual, el táctil, el olfativo, el auditivo. Todos tenemos recuerdos de nuestra infancia, a veces presentes, a veces ocultos, pero esos momentos nos constituyen y conforman. Es nuestra intención favorecer un momento de disfrute, tierno y calmo, a partir de canciones de cuna latinoamericanas.

La propuesta se acompaña de proyecciones realizadas por Claudio Castillo, Juan Manuel Costa y Hugo Flores.

Duración: 50 minutos

Calificación: Recomendada 1 a 7 años



VIERNES 23 │ 19.00HS.

“Pippi y sus argonautas”

Pippi Calzaslargas, una niña extravagante con un deseo ferviente por ir en busca de aventuras y hallazgos, decide que está harta de que los trofeos se los lleve uno solo cuando se gana en equipo y dispuesta a cambiar esta situación de una vez por todas, para eso elabora un plan maestro, modificar el pasado para que el presente sea como lo sueña. Convoca a sus amigos Tomy y Anika a una junta extraordinaria para revisar su ático en busca de un empolvado libro mágico lleno de mitos y leyendas, su máquina del tiempo.

A través del mito de Jason y el vellocino de oro, Pippi les cuenta que su tátara- tátara abuela, la rebelde, salvaje y poderosa, Medea Calzaslargas fue quien ayudó a Jasón a obtener el trofeo dorado, el famoso vellocino, símbolo de realeza y valentía, para después ser abandonada y arrojada a su suerte. Por eso se deciden a hacer un cambio definitivo en la historia:impedirán que Medea revele sus secretos a Jasón, para que no sea traicionada y no pierda sus poderes. Pippi, la tátara-tátara nieta, buscará a su antepasada para aconsejarle, Cual marinera de grandes océanos y fiel a su naturaleza Pippi impulsara a sus amigos Tommy y Anikka a una gran aventura: viajar a Grecia en el pasado a ayudar a su tatara tatara tatara abuela Medea Calzas largas para conseguir el premio compartido con Jason y asi cambiar la realidad promoviendo más solidaridad y trabajo en equipo entre sus amigos.

Lo que no sabrán es que deberán aprender a ser fuertes, amigarse con sus miedos, luchar con grandes guerreros y viajar al pasado donde no hay millenials sino la antigua Grecia. Descubrirán que cuando gana uno lo hacen todos.

Esta historia trata sobre Tommy, Annika y Pippi, tres personas que, como todo el mundo, tienen miedo. Por eso deciden juntarse. Juegan, inventan, se equivocan, se divierten, y así, entre cosa y cosa, se olvidan. Ni siquiera se acuerdan de por qué se habían juntado. No se dan cuenta, pero así, sin querer, en equipo, se amigan con sus miedos.

Duración: 65 minutos

Calificación: Recomendada +5





También este mes podrás disfrutar vía online y de manera gratuita desde casa los siguientes shows musicales:



SÁBADO 3 │ 21.00 HS.

Homenaje a los 100 años de Astor Piazzolla

ArgentSound Club presenta su nuevo trabajo en Videoclip en homenaje a los 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla.

El dúo integrado en piano por Nora Guini y en violín por Geremias Juri, interpretarán en esta oportunidad las Cuatro Estaciones de Piazzolla acompañadas con danza contemporánea junto a las bailarinas Ana Carranza y Rocío Maria Paz Juri.

El Dúo ArgentSound Club nos brindarán en esta ocasión una particular interpretación de una de las obras más destacadas del compositor y reconocidas desde el ámbito de la música académica, como las más tocadas en todo el mundo: "Las Cuatro Estaciones Porteñas " adaptación para piano y violín sobre los arreglos de José Bragato. Seguidamente sumarán a su repertorio alguno de los tangos más representativos dentro de toda la obra del Maestro Astor Piazzolla , como "Adiós Nonino", "Oblivion" y "Libertango".

Duración: 50 minutos

Calificación: ATP



VIERNES 9 │ 20.00 HS.

¡Libres!

Con motivo de celebrarse un nuevo aniversario del Día de la Independencia de nuestro país, Hernán Espinosa presentará "¡Libres!", un espectáculo armado especialmente para la ocasión.

En el show se intercalan danzas folclóricas con canciones que reflejan el fervor y el espíritu patriótico que, tras el camino iniciado por la Revolución de Mayo, desembocó en la firma del Acta de Independencia en 1816.

En escena: Nina Lisi, Guillermo Easdale, Alexis Pozzo, Victoria Bossa y Javier Leiva. Con música original de Emmanuel Millán y Fernando Rahe, coreografía de Gustavo Leymon y letras y dirección de Hernán Espinosa.

Duración: 50 minutos

Calificación: ATP



SÁBADO 24 │ 21.00 HS.

“Tú tranquila”. Coty Tormo

La cantante cordobesa presenta su nuevo disco: una selección de obras con un enfoque humano que reflejan el pensamiento y posicionamiento de Coty como mujer y ciudadana, desde su experiencia y los roles que cumplió y cumple en su vida.

Duración: 50 minutos

Calificación: ATP