El cantante, compositor y músico norirlandés, Van Morrison lanza su nuevo single "Only a song", lo nuevo de su próximo disco "Latest record project: volume 1".



El nuevo single ya se puede escuchar en todas las plataformas aquí.



De acuerdo con el álbum, "Only A Song" canaliza el amor de Van Morrison por el blues, el R&B, el jazz y el soul en un sonido dinámico y absolutamente contemporáneo, demostrando que sigue siendo un artista íntegro y distinguido. La sección rítmica golpea inmediatamente un ritmo irresistible y apretado que es partes iguales de ritmo y blues y rock 'n' roll.



Ambos ‘Only A Song’ y el más reciente single que le da nombre al álbum ‘Latest Record Project’ se encuentran ya como descargas instantáneas para los fanáticos que pre-ordenen el álbum aquí. “Latest Record Project: Volume 1” se lanzará el próximo 7 de mayo en formatos de doble CD, deluxe-CD, triple vinilo y digital.



Otros aspectos destacados de “Latest Record Project: Volume 1” van desde la joya de R&B “Jealousy” hasta la alegre y country “A Few Bars Early” a través del enérgico garage rock que se explica por sí mismo en ‘Stop Bitching, Do Something’.



Si bien el álbum se encamina hacia un sentimiento romántico, la temática principal es un testimonio directo sobre la vida contemporánea. Es una postura que aborda la vida desde un estilo práctico como relata en "Dead Beat Saturday Night": "Sin vida, sin conciertos, sin elección, sin voz". También se asemeja al rock'n'roll de "Where Have All The Rebels Gone", que lamenta la falta de un pensamiento independiente real, tan a menudo reemplazado en la era moderna por meras posturas.



Dos de sus canciones, "Love Should Come With A Warning" y "Mistaken Identity", cuentan con letras que fueron escritas con el gran Don Black. Morrison se acercó a Black después de escuchar algo en su balada pop de 1969 "On Days Like These", cantada por Matt Monro para la banda sonora de "The Italian Job", que le recordó su propio estilo. Esto llevó a Black a escribir "Mistaken Identity" que, paradójicamente, es la canción más autobiográfica del álbum.