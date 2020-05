Con el objetivo de brindar un mensaje motivador, diferentes personalidades del mundo de la actuación, la música, la literatura y los medios se juntaron de manera virtual y recitaron el conmovedor poema de Mario Benedetti “No te rindas”.

En total fueron 21 figuras las que se sumaron a esta iniciativa: Eleonora Wexler, Facundo Arana, Stefanía Roitman, Coti Sorokin, Grabiel Rolón, Connie Isla, Juanchi Baleirón, Sandra Mihanovich, Osqui Guzmán, Peto Menahem, Nati Jota, Juan Gil Navarro, Tute, Florencia Raggi, Imanol Rodríguez, Agustina Casanova, Agustina Kersman, Carlos Portaluppi, Mercedes Romero Russo, Mónica Ayos y Martina Gusmán.

El video fue publicado por la cuenta en Instagram “Tu libro del día”, que se puso al hombro la iniciativa con el propósito de enviar un mensaje positivo “en esta época de nervios y miedos”. En la grabación se puede ver a las figuras recitando diferentes fragmentos del poema de Benedetti.

A continuación, el poema del famoso escritor uruguayo fallecido el 17 de mayo de 2009:

No te rindas, aún estás a tiempo

de alcanzar y comenzar de nuevo,

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,

liberar el lastre, retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,

continuar el viaje, perseguir tus sueños,

destrabar el tiempo,

correr los escombros y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas,

aunque el frío queme, aunque el miedo muerda,

aunque el sol se esconda y se calle el viento,

aún hay fuego en tu alma,

aún hay vida en tus sueños,

porque la vida es tuya y tuyo también el deseo,

porque lo has querido y porque te quiero.

Porque existe el vino y el amor, es cierto,

porque no hay heridas que no cure el tiempo,

abrir las puertas quitar los cerrojos,

abandonar las murallas que te protegieron.

Vivir la vida y aceptar el reto,

recuperar la risa, ensayar el canto,

bajar la guardia y extender las manos,

desplegar las alas e intentar de nuevo,

celebrar la vida y retomar los cielos,

No te rindas por favor no cedas,

aunque el frío queme, aunque el miedo muerda,

aunque el sol se ponga y se calle el viento,

aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños,

porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento,

porque no estas sola, porque yo te quiero.

El trabajo de los actores tanto de cine, de teatro como de televisión está parado desde hace casi dos meses, cuando días antes de que el presidente Alberto Fernández declarara la cuarentena total y obligatoria, desde la Asociación Argentina de Argentina de Actores suspendieron, por cuestiones de sanidad, la actividad en el sector.

Hace un par de días, y luego de que el Día del Trabajador Alejandra Darín, presidenta de Actores, se reuniera con el Gobierno, varios actores expresaron sus ganas de volver a trabajar y de buscar una forma de flexibilizar la cuarentena para poder retomar de a poco y de manera controlada las actividades.

En diálogo con un medio radial la actriz explicó: "La Asociación Argentina de Actores no es la que determina que los actores trabajen. El Gobierno decretó un aislamiento social obligatorio, una cuarentena obligatoria, y a medida que pasa el tiempo determinan qué actividades se pueden realizar y cuáles no: la nuestra todavía no se puede realizar”.

(Fuente: Infobae)