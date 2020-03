Varios países comenzaron a implementar medidas que restringen la salida de las personas. Por tal motivo, muchas personas comenzaron a volcarse a los libros, series y películas.

Entre las actividades que más aumentaron fueron los videojuegos. Según la proveedora de internet Verizon Network, hubo un aumento del 75% en el uso de videojuegos online.

Aprovechando la situación, varias distribuidoras y desarrolladoras lanzaron algunos títulos de manera gratuita:

GOG

GOG es una plataforma de venta y distribución de videojuegos. A diferencia de otras plataformas, GOG se especializa en títulos antiguos para computadoras que no pueden soportar videojuegos de última generación.

Debido a la pandemia, la plataforma lanzó la lista "Stay at home and play some games" (Quedate en casa y jugá algunos videojuegos) que cuenta con 27 títulos.

La lista incluye:

CAYNE

Worlds of Ultima: The Savage Empire

Ultima Worlds of Adventure 2: Martian Dreams

Ultima 4: Quest of the Avatar

Tyrian 2000

Treasure Adventure Game

The Lords of Midnight

Teenagent

Akalabeth: World of Doom

Alder´s Blood Prologue

Beneath a Steel Sky

Bio Menace

Builders of Egypt: Prologue

Doomdark´s Revenge

Eschalon: Book I

Flight of the Amazon Queen

GWENT: The Witcher Card Game

Hello Neighbor Alpha Version

Jill of the Jungle: The Complete Trilogy

Legend of Keepers: Prologue

Lure of the Temptress

Overload – Plavable Teaser

POSTAL: Classic and Uncut

Sang-Froid: Tales of Werewolves

Shadow Warrior Classic Complete

Stargunner

Sunrider: Masck of Arcadius

Ubisoft

La desarrolladora francesa lanzó por tiempo limitado Assassin's Creed: Odyssey, la última entrega de la reconocida saga Assassin's Creed.

Desde el viernes 19 de marzo hasta el 23 de marzo, los usuarios podrán jugarlo en sus versiones para PC, Xbox One y PlayStation 4. Pasado el tiempo, podrán comprar el juego con un 67% de descuento.

STEAM

Con los eventos deportivos suspendidos, el reconocido videojuego Football Manager 2020 pasó a ser gratuito en la plataforma Steam hasta el 25 de marzo.