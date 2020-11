Cumple 57 años. El 13 de Noviembre de 1963 nace Mario Rolando Teruel, en la Ciudad de Salta. Cantante, músico guitarrista y compositor.

En 1986 junto con Rubén Ehizaguirre, conformaron un dúo, que llevo por nombre "Los Nocheros", luego se les sumaron Kike Teruel y Quique Aguilera, para dar comienzo a una de las agrupaciones folklóricas más exitosas del país.

Su trayectoria artística está ligada a la del conjunto. En 1996 lograron la "Consagración" en el Festival folklórico de Cosquin.

Obras: Algo sobrenatural (con La Moro) - Aromas del camino (con La Moro) - Asistencia perfecta (con La Moro) - Cafayate (con La Moro) - Cosa peligrosa (con La Moro) - Crónica de las cosas que pasan (con La Moro y Jimena Teruel) - Defiéndete, entre otras.

Lindo relato en tiempo de pandemia...

ANÉCDOTAS Y PUNTEOS

Cada 13 de noviembre se celebra el Día del pensamiento nacional, en homenaje al nacimiento de Arturo Jauretche, ensayista, político y periodista argentino, ese día de 1901.

Homenaje de Ciro y Los Piojos lanzado en el año 2000 en el álbum Verde Pasaje del Infierno...

Los Piojos - San Jauretche (Con letra)

El 13 de Noviembre de 1995 fallece Juan de Los Santos Amores, cuyo verdadero nombre era Eduardo María Díaz Blasco, en Capital Federal. Autor, recitador, animador y profesor de danzas. Tuvo actuación relevante en cine, radio y junto al bailarín El Chúcaro.

Su discografía es muy extensa.

Obras: A la remesura (con Enrique H. Flocken) – Abajeñita (con Carlos Pérez de la Riestra) – Ay Lorencita (con Waldo Belloso) – Bailecito churo (con Eduardo Velardi) - Brumas Malvineras, etc.

Homenaje realizado en Entre Ríos, hace una semana con motivo de los 25 años de su fallecimiento,

HOMENAJE JUAN DE LOS SANTOS AMORES 2020

Cumple 44 años: José María Muscari nacido en Buenos Aires el 13 de noviembre de 1976, es un actor, dramaturgo y director impulsor de obras como: Extinguidas; La Jaula de las Locas; Casa Valentina, Bollywood y la actual Sex, viví tu experiencia.

José María Muscari en Cada Noche

Cumple 80 años: Fantasía (título original: Fantasia) es una película de animación hecha por los estudios Disney, estrenada el 13 de noviembre de 1940. Precedida por el gran éxito de Snow White and the Seven Dwarfs (1937) y de Pinocho (1940), es la tercera película animada de Disney producida por Walt Disney y como las anteriores, es reconocida como una obra clásica de la animación.

En 1990, la película fue considerada «cultural, histórica y estéticamente significativa» por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry.

Ver Pelicula Fantasía En Español Latino - Fantasía Mejores Momentos HD

El 13 de Noviembre de 2004 fallece Domingo Cura, en la ciudad de Buenos Aires. Músico y bombisto de origen santiagueño.

Mantuvo una estrecha relación artística con Ariel Ramírez, con Litto Nebbia, y con el intérprete de armónica Víctor Hugo Díaz, quien además era su cuñado.

Su muerte se dio a causa de un paro cardíaco en el escenario, mientras actuaba en el Teatro Lola Membrives de la Ciudad de Buenos Aires, durante un recital de Chico Novarro. Tenia 75 años.

Obras: Ain Ekrin (con Obdulio Alem) - Al dios de los parches (con Ángel Toribio Palacios) - Cerro Uritorco, entre otras. Audio de la presentación inolvidable que hizo en su momento junto a Gustavo Cerati.

Gustavo Cerati / GIRA SIEMPRE ES HOY Sulky Con Domingo Cura Estadio Luna Park Buenos Aires

Cumple 47 años. Hernán Javier Piquín nació en Los Polvorines, 13 de noviembre​ de 1973, es un bailarín que cursó el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

En 2019 presentó su show: Fuego y Pasión entre Boleros Tango y Flamenco, también protagonizó: Hernán Buenosayres; El hombre de la corbata roja; Freddie (Homenaje a Freddie Mercury). Vemos un fragamento de esta obra...

Hernan Piquin es FREDDIE

Victoria Colosio nació en Casilda en 1927 y murió en Buenos Aires el13 de noviembre de 2016, fue una bailarina de tango y coreógrafa argentina, maestra de varias generaciones de tangueros.​Transitó escenarios nacionales e internacionales en el arte de bailar tango, a partir de una pedagogía propia, que presentó en su libro Propedeútica de la danza. Fue reconocida por toda una generación de bailarines que aprendió de su mano.

Buen testimonio con momentos de tango excelentes...

Victoria Colosio

Margaret Alice Murray nació en Calcuta, India el13 de julio de 1863 y murió el13 de noviembre de 1963, fue una antropóloga anglo-británica prominente. En enero de 1894 inició sus estudios de egiptología especializándose en escritura jeroglífica en la Oxford University lo que la convertiría en la primera mujer egiptóloga y en ser nombrada profesora de arqueología en el Reino Unido.

Murray también se involucró estrechamente en el movimiento feminista de la primera ola, se unió a la Unión Social y Política de las Mujeres de Inglaterra (WSPUS) y dedicó mucho tiempo a mejorar el estatus de las mujeres en University College London.

Wicca, Biografía Margareth Murray

Que tengas un buen día.