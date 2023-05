Este viernes inaugura el Circo Rodas en la ciudad de Córdoba, en Avenida Colón 4880.



El Circo Rodas se podrá visitar hasta el 21 de mayo, con funciones de lunes a jueves a las 20.30. Viernes a las 18:00 y 20:30. Sábados, domingos y feriados a las 15.30, 18.00 y 20.30. Más información en este link.

El espectáculo presenta una "combinación de arte con mucha magia, artistas y divertidos payasos, audaces acróbatas con show sobre el globo de la muerte. Viví una experiencia llena de sorpresas, aventuras, escalofríos y total diversión para toda la familia”, es la invitación que realizan desde la organización.

Silvina Brochero desde el “Globo de la Muerte” realizó una entrevista a Marcelo López Lanza, Productor del Circo Rodas para el programa “El Bar del 10”.



El productor adelanta algunas de las sorpresas que se podrán disfrutar en el show: “Habrá dos Globos de la Muerte a la vez, moto voladores, trucos de magia que vamos a inaugurar para las vacaciones de invierno pero los vamos a debutar cada día un truco nuevo que llegaron de Estados Unidos. Además, habrá más sorpresas para más adelante”.

Sobre cómo es la vida de circo, Marcelo comparte: “Llevo más de 42 años en el circo, tiene muchas particularidades. Es el único espectáculo que no está dividido por clase social… nadie deja de venir. Algo que sí se puede ver en un restaurante, un club, una discoteca. Todo está dividido por clase social, pero en el circo no".



Además, agrega: “Otra de las características del circo es que aquí vivimos 114 personas que van acompañando el circo, de los cuales 51 son artistas y el resto pertenecen al área técnica”.



El productor describe cómo viven los hijos de artistas y técnicos, mientras recorren numerosas ciudades y países: “Nuestro hijos van a la escuela en el período en que estamos aquí, en una escuela de Córdoba. Por año van a 7 u 8 escuelas diferentes y asímismo se han llegado a formar médicos de esta manera tan particular de ir viajando”. También describe: "Todos dicen lo que deben sufrir esos chicos cuando dejan las escuelas y se van… y yo me doy cuenta de que es al revés, porque ellos están tan acostumbrados a esto pero sí veo sufrir mucho a sus amigos, que llegó el chico del circo, estudió con ellos varios días y los veo más preocupados a los chicos que se quedan y despiden a sus amiguitos, que al niño en sí del circo, que va a emprender una nueva ciudad y nuevos amigos”.

Mirá la entrevista de Canal 10:

Silvina Brochero entrevista a Brian, que nos brinda un fragmento del show del “Globo de la Muerte”:

¡No te pierdas el increíble show del Circo Rodas en Córdoba!