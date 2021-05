Vuelve "Deshojado" el unipersonal del actor ciego Ariel Astrada

Reestrena la obra de teatro cordobesa que relata la discapacidad en primera persona. Tras un año de su estreno y ganar el Premio Provincial del Teatro Cordobés 2021 como Mejor Obra, Mejor Actor por Ariel Astrada y Mejor Dirección por Marxela Etchichury; reinicia su temporada de funciones.

El unipersonal "Deshojado Unipersonal de un Actor Ciego" aborda la problemática del "ser disca" y hace una invitación a vivir la experiencia de la ceguera desde su intimidad, con un enfoque que reflexiona sobre prejuicios, falsas creencias, accesibilidad y diversidad funcional . Propone una mirada sensible sobre las vivencias de un joven artista que perdió la vista pero no su pulsión creativa. Después de su estreno en septiembre de 2019, la crítica aplaudió la puesta en escena, destacando aspectos como el dominio escénico y la entrega de una experiencia que transforma miradas, desde lo íntimo.

Qué dicen la crítica especializada y el protagonista:

En su columna del diario La Voz, la crítica de espectáculos Beatriz Molinari escribió que “Ariel maneja los recursos con destreza, mientras cuenta, confiesa, reflexiona y hace bromas. La empatía con el público es inmediata.

El contacto va más allá de la mirada ”. En tanto, la periodista especializada, Cristina Aizpeolea, afirmó en su perfil personal de Facebook: “Deshojado es una obra necesaria, una obra que transforma para siempre”.

Por su parte, el protagonista y además dramaturgo de la obra dijo que su obra tiene “la necesidad de plantar una bandera Disca. Poner el cuerpo a lo que no se dice y no se quiere ver para enfrentar en el escenario los indignantes nuevos prejuicios a los que me vi expuesto ”.

La gala de restreno será el Viernes 7 de Mayo en Espacio Blick (Pasaje Perez 11. Ex Abasto) donde nos brindara funciones todos los Viernes de Mayo a las 21 hs.



Obra premiada como:

• Mejor Obra de Teatro 2021

• Mejor Dirección por Marxela Etchichury

• Mejor Actor por Ariel Astrada ___________

