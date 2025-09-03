Vuelve “La Puta mejor embalsamada”: teatro, bombos y memoria en La Brújula
Cortocircuito Teatro se presenta los viernes a las 21:30 en la sala de Rivadavia 1452. Dirección: Julieta Daga. Una historia que no deja de asombrar.
En una nueva temporada vuelve la obra teatral “La puta mejor embalsamada”, del autor David Metral.
Protagonizada por: Grupo Cortocircuito, integrado por Mariana Mansilla, Laura Bringas, Chino Castillo, Agustín Alesso y Nelson Balmaceda.
Asistente de dirección y diseño lumínico: Mariela Ceballos.
Dirección: Julieta Daga.
Qué cuentan los bufones:
Eva Duarte muere y es embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada en desvanes y altillos, en despachos de coroneles de alto rango y sometida a fiestitas de alcohol marcial. Durante 14 años desaparece y es enterrada en un cementerio en Italia. Luego es trasladada a España para ser sometida a esoterismos desconocidos y finalmente regresada a su tierra hasta hoy. Cinco bufones lo cuentan en un carnaval de bombos, platillos, humo, choripán y vino tinto. Relatan la historia de la Santita, abanderada de los humildes, de una revolución que hoy se manifiesta y camina en las calles, pidiendo por ese cuerpo, por todos los cuerpos.
Viernes de septiembre, 21:30 hs. Teatro La Brújula. Rivadavia 1452. Cofico.
Reserva y anticipadas por la página del teatro.