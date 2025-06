La banda de rock Massacre llega a Córdoba para presentar su último disco llamado “Nueve”. Se trata de su noveno álbum compuesto por nueve canciones producidas por Gustavo Santaolalla, Héctor Castillo y Federico Piskorz.



Guillermo Cidade, más conocido como Walas, lleva casi 40 años al frente de Massacre. El carismático líder compartió detalles sobre el flamante disco de la banda, que fue producido por Gustavo Santaolalla y grabado en distintos puntos del mapa. “Tiene un sonido novedoso, lo venimos trabajando desde la pandemia. Mucho tiempo y muchas millas, porque lo grabamos en Texas, en Brooklyn, en Buenos Aires, en Los Ángeles… En el estudio de Gustavo Santaolalla. Es un disco con muchísimo trabajo”, explicó el músico en diálogo con Canal 10.



Massacre actúa este vienes 13 a las 21, en Club Paraguay. Las entradas se consiguen en alpogo.com.

El álbum que están presentando cuenta con colaboraciones de lujo: Goyo de Bandalos Chinos, Vicentico, Santi Motorizado y el propio Santaolalla, que además de producir también tocó y cantó. El disco ya recibió dos nominaciones a los Premios Gardel: Mejor Álbum de Rock y Mejor Producción.



Además de su trabajo con Massacre, Walas se prepara para regresar a escena con El Principito, una obra que lo desafía desde otro lugar artístico. “Vamos a hacer tres funciones en diferentes ciudades del país y después volvemos a Buenos Aires en el Teatro Ópera durante las vacaciones de invierno”, adelantó. Sobre su experiencia actoral, comentó entre risas: “Me pusieron una coreógrafa que es una genia. Uso un traje que me encanta, parece salido de Game of Thrones. Hay una escena con un trono de guitarras eléctricas. Es hermoso, un tema que parece de Tim Burton. Me encantó la propuesta”.

Al hablar del origen de Massacre, Walas remonta la historia a fines de los años 80: “Somos discípulos de Sumo, de Soda, de Virus, de los Cadillacs. Empezamos siendo chicos, andando en skate todo el día y ensayando a la noche en un sótano. Con el tiempo sumamos sintetizadores, teclados, guitarras acústicas, productores... siempre buscando la excelencia”.



La cultura del skate sigue muy presente en su vida: tiene una colección de más de 350 tablas antiguas, tan grande que debe distribuirla entre tres domicilios. Incluso, proyecta una muestra en Córdoba. “Tengo una colección impresionante. No sé cuántas son exactamente porque en un momento perdí la cuenta”.



Como referente del rock argentino, Walas también es un puente hacia las nuevas generaciones. “Los adoro, los trato como hijos”, dice sobre las bandas jóvenes. Mencionó su buena relación con artistas como Dillom, con quien compartió camarín recientemente en el Planetario durante un evento de Olga, frente a 30 mil personas. “Nos llevamos bárbaro. Cuando fue el Quilmes Rock, lo entrevisté y sacamos en claro que tenemos muchas cosas en común”.



Al referirse al contexto actual del país, Walas no esquivó el análisis político: “Es un momento surrealista. Los artistas estamos siendo atacados por sectores de la dirigencia. Si no es Lali, es Darín…”. En ese sentido, recordó su gesto en el Quilmes Rock, donde hizo sonar una frase de Maradona: “Hay que ser muy cagón para meterse con los jubilados”. “Lo pusimos como separador entre tema y tema. Fue una manera muy clara de plantar posición”, explicó.



El público cordobés tiene un lugar especial en su corazón. “La Docta es culta, cool, inteligente. Me encanta tocar en el Club Paraguay. Me recuerda a Cemento, pero con mejor infraestructura. Cemento era precario, pero mítico. En el Club Paraguay todo está divino”, expresó.



Hijo del reconocido músico Vicente Cidade y sobrino del músico Ramón Ayala, Walas reflexionó sobre su crianza artística y su relación con sus padres: “Me crió mi abuela. En un momento les dije: “Ustedes tendrían que haber seguido con sus intereses y no haber tenido hijos”. Fue fuerte, pero después con mi viejo tuvimos una charla muy profunda donde me pidió perdón”.



La charla finalizó con recuerdos de la última gira por Europa, que incluyó paradas en Portugal, Berlín, Madrid y Londres. “Estuvimos un mes haciendo de todo. Compré discos, compré tablas vintage para mi colección. En Madrid visité la disquería La Metralleta, especializada en rock español de los 80. Y sí, había discos argentinos: David Lebón, La Pesada, Los Rodríguez, Tequila. Estamos muy presentes afuera”.



Así, entre discos, tablas, escenarios y reflexión política, Walas sigue consolidando su figura como uno de los referentes más singulares y lúcidos del rock argentino.