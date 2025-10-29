Waldo Cebrero presenta “Ropa Prestada": crónica, memoria y autoficción sobre el D2
El viernes 31 en el Sindicato de Maravillas, el escritor lanza su libro. Se trata de un retrato sobre la figura de Raúl Pedro Telleldín, jefe del D2 de Informaciones de la Policía de Córdoba, en la última dictadura militar argentina.
El periodista y escritor Waldo Cebrero presenta su nuevo libro llamado “Ropa Prestada” de editorial Los Ríos en su colección Condición Humana.
El encuentro se realizará el viernes 31 de octubre a las 20.30, en el espacio cultural Sindicato de Maravillas (Libertad 326) con la participación de Sofía Beran y Tamara Pachado, música en vivo de Matías Quevedo, proyecciones de Rafael Caminos y fotografías de Sebastián Salguero. Entrada libre y gratuita.
Ropa Prestada narra la figura de Raúl Pedro Telleldín, jefe del temido D2 de Informaciones de la Policía de Córdoba durante la última dictadura militar.
El narrador —hijo, nieto y hermano de policías— reconstruye los años 70 y lo conecta con su presente desde un objeto cargado de memoria: el uniforme de Telleldín, con su gorra y su chaqueta de charreteras.
Ese vestigio del poder y del terror se convierte en una puerta hacia una pregunta colectiva: ¿Cómo mirar el pasado reciente desde las marcas que aún habitan en la herencia familiar, institucional y social?
Entre la crónica, la memoria y la autoficción, Ropa Prestada explora las luces y sombras de una época que todavía interpela.
Sobre el autor
Waldo Cebrero nació en San Carlos Minas (Córdoba) en 1983. Es periodista y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, y dicta talleres de escritura. Se desempeñó como cronista y editor en diversos medios gráficos y digitales, y fue productor y guionista de documentales y series televisivas.
Recibió el Premio de Periodismo de Investigación “Rodolfo Walsh” (2016), el 1° Premio del Certamen Provincial de Cuentos “Casa Ciudadana” (2020) y el 2° Premio del Certamen Nacional de Cuentos de General Cabrera (2023). Para la escritura de Ropa Prestada obtuvo la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes (2023).