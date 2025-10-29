Waldo Cebrero presenta “Ropa Prestada": crónica, memoria y autoficción sobre el D2

El periodista y escritor Waldo Cebrero presenta su nuevo libro llamado “Ropa Prestada” de editorial Los Ríos en su colección Condición Humana.



El encuentro se realizará el viernes 31 de octubre a las 20.30, en el espacio cultural Sindicato de Maravillas (Libertad 326) con la participación de Sofía Beran y Tamara Pachado, música en vivo de Matías Quevedo, proyecciones de Rafael Caminos y fotografías de Sebastián Salguero. Entrada libre y gratuita.





Ropa Prestada narra la figura de Raúl Pedro Telleldín, jefe del temido D2 de Informaciones de la Policía de Córdoba durante la última dictadura militar.





El narrador —hijo, nieto y hermano de policías— reconstruye los años 70 y lo conecta con su presente desde un objeto cargado de memoria: el uniforme de Telleldín, con su gorra y su chaqueta de charreteras.

Ese vestigio del poder y del terror se convierte en una puerta hacia una pregunta colectiva: ¿Cómo mirar el pasado reciente desde las marcas que aún habitan en la herencia familiar, institucional y social?

Entre la crónica, la memoria y la autoficción, Ropa Prestada explora las luces y sombras de una época que todavía interpela.

Sobre el autor

Waldo Cebrero nació en San Carlos Minas (Córdoba) en 1983. Es periodista y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, y dicta talleres de escritura. Se desempeñó como cronista y editor en diversos medios gráficos y digitales, y fue productor y guionista de documentales y series televisivas.

Recibió el Premio de Periodismo de Investigación “Rodolfo Walsh” (2016), el 1° Premio del Certamen Provincial de Cuentos “Casa Ciudadana” (2020) y el 2° Premio del Certamen Nacional de Cuentos de General Cabrera (2023). Para la escritura de Ropa Prestada obtuvo la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes (2023).