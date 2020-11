La compañía estadounidense Warner Bros. pide perdón por una película donde incluye personajes con discapacidad.

Las personas que sufren discapacidad emitieron cuestionamientos hacia el film "The Witches" dirigido por Robert Zemeckis. En la cinta, a las brujas villanas les faltan varios dedos y, según las quejas, contribuye a estigmatizar a las personas que padecen una enfermedad denominada "ectrodactilia".

Personas con esa discapacidad y asociaciones en defensa de sus derechos criticaron a la película (adaptación del libro homónimo de Roald Dahl), ya que contribuiría a perpetuar la estigmatización de estas enfermedades.



"La diferencia en las extremidades no da miedo. Las diferencias deberían ser celebradas y la discapacidad tiene que ser normalizada", expresaron desde la cuenta oficial de los Juegos Paralímpicos en Twitter .



Desde la compañia Warner emitieron el siguiente comunicado: "Al adaptar una historia original, trabajamos con diseñadores y artistas que se inventaron una nueva interpretación de las garras como de gato que se describen en el libro. Nunca fue nuestra intención que los espectadores sintieran que estas criaturas fantásticas y no humanas se hicieron para representarlas".

En "The Witches", un niño en la década de 1960 en Alabama, se encuentra con una congregación de brujas liderada por la Gran Bruja. A pesar de que su abuela se lo llevó a un centro turístico, vienen al mismo tiempo que ella y sus amigos llegan para comenzar sus rituales.

El film está basado en la novela del mismo nombre de Roald Dahl, y es la segunda adaptación a largometraje después de la película de 1990.

"The Witches" se estrenó el 22 de octubre en HBO Max en los Estados Unidos. También, tuvo un lanzamiento en cines de mercados internacionales selectos, el 28 de octubre.

