Tina Turner tiene 80 años y se mantiene actualizada. En este caso, unió fuerzas con el productor y Dj Noruego Kygo para reversionar What's Love Got to Do With It, uno de sus clásicos indiscutidos publicado en 1984 en el álbum Private Dancer.

Kygo, Tina Turner - What's Love Got to Do with It

Ya alejada de la música en vivo, sus canciones siguen generando interés y seguidores y esta forma de actualizarse ayuda a mantener viva su vigencia.

El video de esta nueva versión remixada, fue dirigido por Sarah Bahbah, con Laura Harrier y Charles Michael Davis como protagonistas.