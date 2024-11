Este jueves se conoció la triste noticia de la muerte del músico Willy Quiroga, fundador de la mítica banda Vox Dei. Quiroga fue una figura clave en la música argentina y falleció a los 84 años en la Clínica de la Trinidad de Quilmes, tras enfrentar una larga enfermedad que lo alejó de los escenarios en el último tiempo.



Nacido en Río Cuarto en 1940, Wilfrido Aníbal Quiroga descubrió su pasión por la música en su adolescencia. Aunque sus raíces estuvieron en el folclore, el rock lo conquistó a los 12 años, inspirado por Elvis Presley y Bill Haley. Su primer instrumento fue una guitarra que marcó el inicio de una carrera que cambiaría la escena musical argentina.



El artista pasó su adolescencia en Virreyes. Luego, Quiroga se unió a Rubén Basoalto, Ricardo Soulé y Yody Godoy para fundar Vox Dei, una banda que se convertiría en uno de los pilares del rock nacional junto a Almendra, Manal y Los Gatos. Su obra más emblemática, el disco conceptual La Biblia, trascendió fronteras y generaciones, siendo versionado por figuras como Soda Stereo y Andrés Calamaro.

Un legado que trasciende la música



Además de su labor como bajista y compositor, Willy Quiroga también incursionó en el cine, la radio y fue productor musical. Fue declarado ciudadano ilustre en Quilmes, donde residió durante gran parte de su vida. A pesar de los desafíos de salud que enfrentó, su amor por la música nunca se apagó.



En julio de 2024, dio su último concierto en Ramos Mejía, marcando un emotivo cierre a su carrera. En agosto, con la honestidad que lo caracterizaba, anunció su retiro definitivo en sus redes sociales: "… Una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad, que no me permite cantar, ni tocar, ni continuar con la banda. Pero quiero agradecerles a todos mis amigos y a todos los que me han hecho el aguante durante tantos años. Se los agradezco, de todo corazón. Ya no puedo continuar”.



Willy Quiroga no solo fue un músico excepcional, sino también un símbolo de la perseverancia y el amor por el arte. Su influencia en el rock argentino es incalculable, y su partida deja un vacío irreemplazable en los corazones de quienes lo admiraron. Hoy, la música argentina despide a una de sus leyendas, pero su legado, lleno de acordes inmortales y letras que resonarán por siempre, continuará iluminando el camino del rock nacional.