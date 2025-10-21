El jueves 30 de octubre a las 21 h llega al Teatro Ciudad de las Artes: Xangó y Yemanyá, los Negros.

Un viaje artístico que une teatro, música y danza para celebrar la negritud y la herencia afrodescendiente. Más de 20 artistas en escena; un espectáculo vibrante que te contagiará de ritmo y fervor. Vas a bailar, te vas a emocionar…

¡Sigue el éxito!

Luego de innumerables presentaciones en teatros de la ciudad y la región, llega a la sala de Av. Pablo Ricchieri 1955 para narrar la historia de las dos divinidades africanas Orishá: Xangó y Yemanyá, que se sensibilizan, bajan y se corporizan para hacer una defensa férrea, imponiendo justicia ante la opresión que sufre la comunidad negra en todo el mundo, en manos del racismo y las injusticias humanas.

Las entradas anticipadas se consiguen por Autoentrada.com.