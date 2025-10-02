Teatro La Brújula presenta el musical más escalofriante y divertido del año: "Yiya, el Musical"

Basado en la historia de Yiya Murano, la "envenenadora de Monserrat", acusada de matar con bombas de crema a sus tres mejores amigas.

Este musical, con libro de Osvaldo Bazán y música de Ale Sergi, reflexiona a través del humor y de personajes hilarantes sobre la codicia y los límites morales de la sociedad, sin olvidarse del contexto histórico.

Luego del éxito de "Hermoso Terror" en 2024 y con más de cinco años de destacadas producciones de teatro musical en Córdoba, Teatro La Brújula redobla la apuesta con una obra consagrada en la calle Corrientes, combinando la mejor calidad artística cordobesa con una producción de primer nivel.

En escena: Laura Ortiz, Gabriel Cambiasso, Nelson Balmaceda, Joaquín Torres, Eleonora Metral, Daniela Fontanetto y Ceci Matta.

Dirección y puesta en escena: Luciana Sgró Ruata y Alejandro Issidoros

Libro: Osvaldo Bazán

Música: Ale Sergi

Funciones: los sábados a las 21 hs. en Teatro La Brújula, Rivadavia 1452.

Entradas anticipadas por la página del teatro.