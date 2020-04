La Primera Dama, Fabiola Yáñez, denunció por agravios al periodista Mario Casalongue, titular del grupo Nova, de la ciudad de La Plata.

La acción judicial se debe a publicaciones agraviantes y por haber incurrido en hostigamiento y discriminación en ese medio de comunicación. Las publicaciones ya no están en internet.

Los abogados Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo son quienes llevan adelante el proceso judicial en representación de la pareja del presidente Alberto Fernández.

Casalongue será indagado el próximo lunes.

Ese mismo día el periodista también deberá responder por la denuncia previa que le hizo la ex diputada Vilma Ripoll. "Por el tetazo que hacemos una vez al año en la puerta de la catedral, él nos dijo que éramos incogibles, que éramos horribles, unas barbaridades que me dieron asco. Entonces, le hicimos la presentación. Pero nunca lo pudimos encontrar. No hubo forma. Y tiene una relación fuerte con el poder político. Hace cualquier cosa y se mueve con total impunidad", dice la diputada en charla con el Diario Clarín.