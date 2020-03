"El día lunes va a ser mi último partido frente a esta institución. Este club se lleva un pedacito de mi corazón. Vélez me dio mucho más de lo que yo pude darle. Por eso se termina este ciclo que voy a llevar conmigo. Le doy gracias a toda la gente del club", afirmó el Gringo.

"Uno va a hacer todo lo posible para ganar en Santa Fe y dejar en buena posición a la institución ahí arriba. De no darse el resultado nada va a tapar todo lo importante y lindo que vivimos en este torneo", indicó el ex entrenador de Godoy Cruz.

"A mí me gusta merecer los triunfos. Me gusta ir a buscar ese merecimiento aparte del resultado. A todos nos gusta ganar, después cada entrenador tendrá su forma de alcanzar esos triunfos", indicó el ex defensor del Manchester United”.