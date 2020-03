La Secretaría de Comunicación (Secom) de la Presidencia de Brasil confirmó ayer que el titular de la cartera, el Secretario Fábio Wajngarten, se infectó con Covid-19. La infección con el nuevo coronavirus se confirmó en una prueba de control.

Lo significativo en este caso es que Wajngarten fue miembro de la comitiva presidencial en el reciente viaje del presidente Jair Bolsonaro a Florida, en los Estados Unidos. Regresaron a Brasil en la madrugada del miércoles. Según la Secom, el Servicio Médico de la Presidencia adoptó todas las medidas preventivas necesarias para preservar la salud de Bolsonaro y de toda la delegación que lo acompañó a los Estados Unidos, así como a los servidores del Palacio de Planalto. Pero se negaron a comentar si el Presidente se había hecho el análisis correspondiente.

El gobierno brasileño también informó a las autoridades del gobierno de EE. UU por que durante el viaje, Bolsonaro y su equipo – incluido Wajngarten- se reunieron con el presidente estadounidense Donald Trump y otros funcionarios norteamericanos. El contacto con un caso confirmado debería activar también para el presidente Trump un protocolo de cuarentena y diagnóstico que éste se ha negado a adoptar.

"El Secretario de Comunicación está cumpliendo todas las recomendaciones médicas, en cuarentena domiciliaria, y solo volverá a su trabajo cuando no haya riesgo de transmisión de la enfermedad", dice la nota de Secom.

En una conferencia de prensa en Brasilia, el secretario ejecutivo del Ministerio de Salud, João Gabbardo dos Reis, informó que las medidas preventivas que adoptará el presidente serán discutidas por su equipo de salud y seguridad, pero que el plan de contingencia debe seguirse. “Hay un plan de contingencia para todos. Este plan no cambia si es para el presidente, si es para el ministro o si es para un ciudadano que no ocupa ningún cargo público. No hay cambio ”, dijo.

Bolsonaro ya canceló el viaje que haría a Mossoró (RN), este jueves, por razones de seguridad sanitaria. Brasil tiene 60 casos confirmados de coronavirus y 930 están bajo investigación.