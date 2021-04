En todo el mundo 800 millones de menores aún no han regresado completamente a la escuela, advierte Unicef, y muchos corren el riesgo de no regresar nunca al aula a medida que se prolongan los cierres. Hay al menos 90 países donde las escuelas están cerradas u ofrecen una combinación de aprendizaje a distancia y en persona.

El jefe de educación de la agencia de la ONU, Robert Jenkins, dijo a The Guardian que los cierres son parte de una interrupción "inimaginable" en la educación de niñas y niños.

“No imaginé la escala de los cierres cuando las escuelas cerraron el año pasado, y no imaginé que continuaría por tanto tiempo. En toda nuestra planificación de escenarios para la interrupción, esta posibilidad nunca se planteó ”. “En el pico de la pandemia, 1.600 millones de niños no iban a la escuela y aquí estamos, un año después, y 800 millones siguen sufriendo una interrupción total o parcial de la educación.

"Hay muchas lecciones que deben extraerse, y una es el impacto que tienen los cierres prolongados de escuelas en niñas y niños". Un nuevo rastreador de recuperación de la educación global Covid-19 de Unicef, el Banco Mundial y la Universidad Johns Hopkins está monitoreando los cierres en todo el mundo, analizando dónde están aprendiendo los niños: en casa o en la escuela o con sistemas mixtos.

Las organizaciones humanitarias dicen que los cierres han contribuido a una serie de crecientes abusos y degradación de los derechos de menores en todo el mundo, desde un mayor abuso por trabajo infantil hasta un aumento de los matrimonios infantiles, a menudo en comunidades donde las niñas ya tenían dificultades para acceder a la educación.

Si bien es demasiado pronto para que surjan pruebas a gran escala, en todo el mundo, los grupos de derechos humanos están viendo que niñas y niños asumen cada vez más trabajo a medida que los cierres de escuelas se prolongan.

Un informe de Save the Children publicado esta semana advierte que en el Líbano niñas y niños están siendo puestos a trabajar por padres desesperados por dinero. La organización benéfica teme que la mayoría nunca regresen a la escuela. Jennifer Moorehead, directora de la organización benéfica en el Líbano, dijo: "Ya estamos siendo testigos del trágico impacto de esta situación, con menores trabajando en supermercados o en granjas, y niñas obligadas a casarse".

En Uganda, las escuelas han estado cerradas desde marzo de 2020, dejando a 15 millones de alumnos sin educación. Solo se ha permitido regresar a ciertas clases con exámenes próximos. El resto regresará de manera escalonada en los próximos meses, aunque miles de niñas no lo harán, ya que quedaron embarazadas o se casaron en el período intermedio .

En el distrito de Gulu, en el norte del país, Ambrose fabrica ladrillos bajo el sol ardiente por unos centavos, en lugar de asistir a clases. Su difícil situación es parte de un aumento más amplio de niños que trabajan en la región. “Hacer ladrillos es muy difícil”, dice el niño de 11 años, que sufre de dolor de espalda y erupciones en todo el cuerpo.

Los niños aquí todavía se divierten, a veces encuentran tiempo para jugar a las escondidas o realizar trucos con cuerdas para saltar, pero Ambrose no sabe si alguna vez volverá a la escuela. A su madre le preocupa el impacto físico que esto está teniendo en sus hijos. “Los ladrillos traen problemas. Físicamente, sientes dolor en los brazos y en todo el cuerpo”, dice. Pero no ve otra forma de que sobrevivan.

Las niñas se han visto especialmente afectadas por el cierre de escuelas en todo el mundo. En países como Afganistán, las adolescentes ya tenían una alta tasa de abandono escolar con alrededor de 2,2 millones de niñas que no asistían a la escuela antes de la pandemia. Ahora, los grupos que las apoyan temen que un aumento en el matrimonio precoz deje en el camino incluso a aquellas que quieren continuar su educación.

En Kabul, Khatema, de 15 años, se está recuperando de la muerte de su bebé después de un parto brutal y dañino. Los médicos creen que estuvo relacionado con su corta edad. "Ella todavía está en estado de shock", dice su madre, Marzia, de 40 años. “Ella piensa que el bebé está siendo mantenido vivo en una máquina en algún lugar, así que no la estamos forzando [a aceptar la verdad]. Le diremos cuando la llevemos a casa ".

Su padre decidió que tenía que casarse cuando su escuela cerró en marzo del año pasado debido a la pandemia.

La familia de Khatema se sintió inmediatamente presionada para encontrarle marido. A su padre le preocupaba que ella avergonzara a la familia por estar en casa sin la supervisión adecuada. Decidió casarla con un granjero mucho mayor que ella, y apresuraron las ceremonias para asegurarse de que Khatema fuera trasladada a la casa de su esposo antes de que comenzaran los cierres.

“Quería que ella terminara su educación, pero nadie me escucha”, dice su madre, Marzia. “Me encantaba ir a la escuela”, dice Khatema. “Solo me quedaba un año más, así que me sentí muy mal cuando me pidieron que me fuera. Yo también era buena en eso. Incluso quería ir a la universidad algún día. Nadie me preguntó si quería casarme ".

Las escuelas en Kabul finalmente comenzaron a abrir la semana pasada y Khatema espera poder regresar y evitar convertirse en uno de los millones de alumnos cuya educación terminó con los cierres por la pandemia.

Si bien el aprendizaje remoto se ha convertido en un concepto familiar durante la pandemia, no es una panacea, particularmente en áreas con poca conectividad o donde los padres no pueden pagar por el acceso a Internet. Para los niños con discapacidades, el aprendizaje a distancia puede agravar esas dificultades.

En Colombia , Andrés, de 12 años, asiste a clases en el teléfono móvil de sus padres desde su aldea cerca de la frontera con Venezuela en el río Catatumbo. Las frecuentes tormentas eléctricas de la zona suelen dejar fuera de servicio a Internet.

Andrés tiene paraplejía espástica, lo que afecta su habla y le dificulta especialmente participar, incluso cuando la pantalla no se congela.

En América Latina y el Caribe, 114 millones de niñas y niños aún no asisten a la escuela , más que en cualquier otro lugar del mundo. Algunas escuelas públicas de la capital de Colombia, Bogotá, han reanudado la enseñanza presencial. Sin embargo, en regiones rurales como Catatumbo, donde vive Andrés, y donde más se necesita, la mayoría permanece cerrada.

Ciudades como la suya son puntos críticos para la producción de coca, el ingrediente base de la cocaína, y el conflicto entre grupos armados que compiten por el control de la misma.

El número de niños que han desaparecido el año pasado ha aumentado a medida que las familias se han visto empujadas a la pobreza y han perdido a los maestros que los cuidaban, dice Save the Children Colombia. A los grupos locales les preocupa que hayan sido reclutados por grupos armados o estén trabajando en plantaciones de coca.

“Muchos menores han abandonado la escuela por problemas económicos”, dice María, la madre de Andrés. “De sus 40 compañeros de clase, alrededor de 25 todavía asisten”.

Andrés espera que algún día pueda utilizar mecanismos y software complejos para desarrollar extremidades robóticas para ayudar a otras personas con discapacidades físicas similares a las suyas. “Me gusta mucho la tecnología”, dice.

“Siempre le decimos que puede que no vuelva a caminar, pero que puede hacer cosas increíbles con su cerebro”, dice María. “Y yo digo: 'Es posible que no pueda darte estas cosas pero, si estudias, un día podrás dar a tus hijos lo que no podemos darte ti'”.

FUENTE: The Guardian