Nada de disfraz de princesa, de Batman o la máscara de Trump: las autoridades de Estados Unidos llamaron a la población a evitar salir durante un Halloween de "alto riesgo" por la pandemia del coronavirus. "Muchas tradiciones de Halloween pueden ser de alto riesgo para propagar el virus", indicaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en un comunicado en el que desaconseja fiestas de disfraces o dejar que los niños salgan a la calle a pedir dulces para el tradicional festejo de fin del mes próximo.

"Ir a una casa encantada en la que la gente esté apiñada y gritando tampoco está permitido", añade el comunciado oficial. Halloween, que se celebra en la noche del 31 de octubre, da el puntapié inicial a la temporada de fiestas EE.UU. Las autoridades recomendaron hacer actividades en casa o con amigos y vecinos al aire libre, respetando el distanciamiento social.

Entre las alternativas sugeridas, los CDC propusieron que los concursos de se desarrollen de modo virtual. El famoso "dulce o truco", en el que los niños van de puerta en puerta pidiendo golosinas, presenta un riesgo moderado y recomendaron a las personas preparar las bolsitas con caramelos con antelación y dejarlas a una distancia considerable de la puerta de la casa.

Las directrices llegan en un momento en que los estados de todo el país buscan un equilibrio entre la seguridad y la diversión durante la temporada de fiestas. "Dado que algunas de las formas tradicionales en que se celebra esta festividad, no permiten minimizar el contacto con personas que no son miembros de la familia, es importante planear con antelación e identificar alternativas más seguras", señaló el Departamento de Salud del condado de Los Angeles. El condado inicialmente prohibió el dulce o truco y otras actividades de Halloween, pero se retractó y se limitó a "no recomendar" estas actividades.