"Houston, tenemos un problema", el autor de la célebre frase, el astronauta de la NASA, Jim Lovell, falleció este viernes en Lake Forest, Illinois.

El hombre de 97 años fue uno de los protagonistas de las historias de supervivencia en el espacio que conmovió al mundo en abril de 1970.

Los hijos de Lovell comunicó la triste noticia al despedir a "nuestro querido padre, el capitán de la Marina de EE.UU. James A. ‘Jim’ Lovell, piloto y oficial naval, astronauta, líder y explorador espacial”.

El exastronauta de la NASA fue uno de los tres integrantes de la tripulación del fallido Apolo 13, junto a John “Jack” Swigert y Fred W. Haise.

Aquel 17 de abril de la década del 70' el despegue de la nave espacial se convirtió en una aventura de final incierto a cerca de 500.000 mil kilómetros de distancia con el planeta Tierra.

La explosión en la nave hizo que Lovell reportara a la base terrestre: "Houston, tenemos un problema". La pericia posterior del equipo norteamericano hizo que los tres astronautas lograran regresar, convirtiendo el módulo lunar en una balsa que los mantuvo a flote tras caer en el Océano Pacífico Sur.

Tras conocerse la muerte del oficial naval de 97 años, el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, remarcó la “fortaleza serena de Lovell bajo presión, que ayudó a que la tripulación regresara a salvo a la Tierra y demostró la capacidad de reacción e innovación que guio futuras misiones de la NASA”.