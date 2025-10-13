“Es el amanecer de un nuevo Medio Oriente”, sostuvo Donald Trump frente al pleno de la Knesset (el Parlamento israelí) en la mañana de este lunes. El presidente estadounidense viajó hasta Israel para celebrar el acuerdo del alto al fuego y la liberación de los últimos rehenes que el grupo terrorista Hamas mantenía prisioneros.

Trump fue recibido por Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, y por Isaac Herzog, presidente de Israel. Luego se dirigieron a la sede del Parlamento, donde el presidente estadounidense fue ovacionado durante más de 3 minutos antes de brindar un fuerte discurso.

“La larga y dolorosa pesadilla finalmente terminó”, afirmó Trump. Hoy, luego de dos años ya no hay más secuestrados con vida en manos de Hamas.

En una fuerte apuesta geopolítica que ahora lo posiciona como el principal garante de la “paz” en Medio Oriente, Trump remarcó que no solo buscó la liberación de los rehenes, sino sentar las bases para que este alto al fuego sea realmente duradero.

“Esto no es solo el final de una guerra, es el final de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza, y de Dios. Esta tierra y esta región vivirá en paz por toda la eternidad", declaro el presidente estadounidense frente a un auditorio colmado.

En el discurso, Trump también aprovechó para jugar sus cartas intervencionistas en la política interna israelí y pidió por la unidad política en ese país. “Ya no estás en guerra, podés ser más amable, Bibi”, le dijo el presidente estadounidense a Netanyahu mientras señalaba a Yair Lapid, el líder de la oposición.

Trump también utilizó su tiempo para dedicarle un mensaje al pueblo palestino y los invitó a alejarse del extremismo de Hamas. “La próxima elección es su oportunidad de alejarse para siempre de la vía del terrorismo y la violencia”, señaló Trump.

Tras su visita a Israel, el presidente estadounidense viajó hacia Egipto donde dirigirá una cumbre junto a mas de veinte líderes de las principales potencias mundiales en la ciudad de Sharm el Sheij. El objetivo del encuentro es firmar el acuerdo que ponga fin a la guerra en la Franja de Gaza

El desafío que tiene por delante Trump es profundizar las negociaciones, ya que en la segunda parte del acuerdo aun debe lograr el desarme de Hamas y la retirada total de las fuerzas de ocupación israelíes para lograr la estabilidad en la región.