“No se lleven a mis hijos”: el desesperado pedido de una madre ante un fallo del TSJ de Córdoba

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba convalidó una inédita sentencia de la jueza Sandra Elizabeth Cuneo, de de Villa Dolores, quien dictaminó la restitución de una niña y un niño que actualmente viven con su madre en Nono, Traslasierra, al progenitor de uno de ellos que reside en Alemania.

A partir de esta decisión, “negligente y patriarcal”, según dicen allegados a la mamá, Constanza Taricco está enfrentando un proceso judicial prolongado en contra del fallo que vulnera los derechos de sus hijos, ignorando su interés superior, protección integral y alejándolos del lugar en donde están afincados.

“Hace poco tiempo, en contra de lo esperado, se dictó la sentencia firme de restitución internacional, lo que significa que van separar a lxs niñxs de su madre y su entorno”, explicaron.

Cabe señalar que los chicos nacieron y viven en Traslasierra, - no en Alemania-, no hablan alemán y no tienen vínculos familiares y/o afectivos en ese país.

Como agravante, la hija mayor de Constanza, no es hija biológica de quién pide su restitución como progenitor desde Europa.

Ante esto, el hombre fue acusado en una causa penal por supresión de identidad de la niña donde, a través de una prueba de ADN, se demuestra que el reclamante no es el padre biológico y por lo tanto, carece de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional.

“Quiere llevarse a una niña que no es su hija, vulnerando además el derecho a la identidad de la misma”, explicaron. “El TSJ tampoco tuvo en cuenta la falta de legitimidad procesal del alemán y confirmó la restitución en segunda instancia, por lo que la madre interpuso un recurso extraordinario en la Corte Suprema”.

La historia de esta familia

La niña y el niño residían con sus padres en Bolivia cuando la pareja se separó en el año 2021 y allí mantuvieron su residencia, según informa cdmnoticias.com.ar. Tras el fallecimiento de la madre Constanza, ella decide viajar a Argentina por este tema y en ese momento el progenitor del varón solicitó la restitución de ambos, alegando una interpretación de la convención de la Haya que no coincide con el tiempo de residencia fuera del país establecido en el acuerdo.

Hace tres años que la niña y el niño no han visto a esta persona, quien a pesar de contar con los recursos necesarios para visitarlos, sólo ha demostrado indiferencia y falta de interés al respecto, dijeron desde el entorno de la mamá. “Esta situación sugiere un uso de lxs niñxs para ejercer violencia vicaria contra Constanza”, agregaron.

El 16 de julio pasado, Constanza presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.

No obstante, el TSJ ratificó el fallo a favor del requisitor por los procedimientos de restitución internacional de los hijos habilitados en el marco del convenio de la Haya que data de 1980. Es por ello que, “se le pide a la justicia que realice una interpretación adecuada de las cláusulas contenidas en el Convenio de la Haya 1980, para no violentar las disposiciones de la Convención de Derechos de los Niños, como el derecho a la identidad, el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta”, explicó la abogada Natalia Lescano.

La letrada agregó que ahora hay que esperar que se suspendan los efectos de la sentencia de restitución, “porque hay un hecho nuevo, que es la comprobación de que no es el padre el hombre que reclama”.

“Ya no me queda más nada que presentar, sólo que se muevan por dentro todo lo que ya presenté”, dijo Constanza antes de que se realizara y una movilización el pasado martes 23 para para visibilizar esta situación.

Violación del Convenio de La Haya

Los abogados de Constanza Taricco han presentado un Hábeas Corpus Preventivo en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones “ilegítimas” ordenadas por la justicia cordobesa, enfatizando que tras el ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2, se excluye al reclamante como padre biológico de la niña y, por lo tanto, carece de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que llevó adelante.

A la vez, se remitió al TSJ una Acción de Inconstitucionalidad con el pedido de una medida cautelar que suspenda la sentencia por la violacion a los DDHH en el proceso en restitución

“La comunidad de Traslasierra y los Organismos de DDHH le pedimos a la justicia que realice una interpretación adecuada de las cláusulas contenidas en el Convenio de la Haya y ponderación de los derechos de la Convención de los Derechos del Niño: como el derecho a la identidad, el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta”, indicaron los allegados a Constanza.

Por su parte, desde la Mesa de Trabajo por los DDHH indicaron que acompañan la lucha por la no restitución de los hijos de la mujer, junto a organizaciones sociales, de derechos humanos, vecinos y familiares de Taricco.

La jueza de Villa Dolores no dio lugar al pedido de inconstitucionalidad de la resolución de restitución que presentó Constanza para proteger a sus hijos del arrancamiento de su centro de vida y de los cuidados maternos para ser llevados a Alemania, en contra de su voluntad y sin haber sido escuchados, que es su legítimo derecho.

Se notificó a la madre de los niños que el jueves 25 de julio debía presentarse en tribunales a las 12. Antes de esa hora se presentó el ciudadano alemán, no así Constanza.

Ante esto, personal policial intentó ingresar a la casa de la mujer para llevárselos, pero no presentaron orden de allanamiento. Afuera hubo una gran manifestación de vecinos que resisten la entrega de los niños.

Cabe remarcar que los chicos han planteado que desear vivir con su madre y residir en Bolivia. La jueza aduce que ese deseo ha sido manipulado por Taricco.