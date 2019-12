El presidente Piñera y el clásico no dije lo que dije.

Luego de la ola de reacciones que generaron sus declaraciones sobre "fake news" e imágenes "filmadas en otros países", el Presidente Sebastián Piñera publicó ayer un video para aclarar sus dichos. A través de sus redes sociales, el Mandatario aseguró que en las denuncias que realizó "no me expresé en forma suficientemente precisa, provocando interpretaciones que no representan mi pensamiento",

Presidente Piñera se refiere a sus dichos sobre "fake news"

Pero ¿qué fue lo que dijo efectivamente el Presidente Piñera, antes de estas aclaraciones?

En una entrevista de la cadena CNN que se filmó el 15 de diciembre pero se conoció completa muchos días más tarde Sebastián Piñera aseguró que los videos de la feroz represión desatada en el país contra manifestantes del estallido social son trucados o filmados en el extranjero.

En el reportaje, Piñera decía que existe una "gigantesca" campaña internacional de desinformación destinada a "crear una sensación de desorden y una crisis total" en el país, que transita un estallido desatado desde el 18 de octubre, la peor crisis social desde el regreso a la democracia (1990) y aún sin final a la vista.

"La campaña de desinformación, de noticias falsas, de montajes para crear una sensación de un desorden y de una crisis total ha sido gigantesca. En eso han habido, sin duda, participación de gobiernos e instituciones extranjeras", aseguró el presidente en la entrevista, que no había tenido gran repercusión hasta que circuló profusamente por redes en las últimas 24 horas.

Vea el reportaje completo y saque sus propias conclusiones: ¿se trata de "interpretaciones que no representan mi pensamiento" o dijo lo que dijo?