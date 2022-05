El 4 de mayo es considerado el Día de Star Wars, y no tiene que ver con el estreno de la primera película de la saga ni el primer día del rodaje. La fecha elegida surge por la célebre frase del film "Que la fuerza te acompañe" que en inglés es "May the force be with you" y 4 de mayo es "may the fourth" que suena muy parecido.

Todo empezó en 1979 en Inglaterra, donde el Partido Conservador británico encontró esa similitud fonética, desde ese momento los fans de todo el mundo le rinden culto a la saga creada por George Lucas. En Argentina se le llama el Día de La Guerra de las Galaxias.

"Que la fuerza te acompañe" es una cita presente en todas las películas desde el gran estreno de Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher o Peter Cushin en Star Wars: Episode IV - A New Hope, el 25 de mayo de 1977.



Para quien no haya visto la saga, todas las películas giran en torno a la vida de la familia Skywalker, quienes habitan una galaxia lejana y son capaces de utilizar “la fuerza”, un campo de energía que tiene un lado luminoso, que es el que usan los Jedi, como ellos, y un lado oscuro, usado por los Sith. Con el uso de esta fuerza la familia es capaz de practicar la telequinesis, la clarividencia y control mental entre otras habilidades sobrenaturales.

Según una nota publicada por el London Evening News los miembros de este partido utilizaron la frase para felicitar a Margaret Tatcher por su nombramiento como Primer Ministro. En la tarjeta se podía leer: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations” (Qué la fuerza te acompañe Maggie. Felicitaciones”. La dama de hierro ocupaba el número 10 de Downing Street un 4 de mayo de 1979.

Cada año para el 4 de mayo se organizan eventos en todo el mundo. Concursos de disfraces de los personajes de la saga: jedis, androides, soldados. También se lanzan nuevos productos de merchandising.

Este año Lego lanza el set Star Wars Luke Skywalker Landspeeder, que se unirá a la serie Lego Ultimae Collector. Se trata de un modelo de 1890 piezas de una recreación del X-34 Landspeeder y llega con minifiguras de Luke Skywalker y C-3PO.

El canal Disney Plus estrena Galería Disney: El libro de Boba Fett para que los fans vean el detrás de escena y cómo se hizo el programa. También se anunció el lanzamiento de Star Wars: Obi-Wan Cómic, el primer número de la miniserie de cómics Star Wars: Obi-Wan, publicado por Marvel Comics.

Por su lado, Spotify anunció que en este 4 de mayo se puede llevar Spotify Fusión a una galaxia muy, muy lejana. Los usuarios pueden elegir fusionar sus gustos musicales con los de Yoda, Chewbacca, Luke Skywalker, Darth Vader o la Princesa Leia para crear una playlist compartida de sus canciones favoritas.

Después de mezclarse con uno de estos icónicos héroes (o villanos) de Star Wars, los usuarios recibirán una tarjeta en la que se muestran sus puntuaciones de coincidencia de gustos y la canción que los une. Luego pueden compartir las tarjetas, que también revelan sus preferencias de escucha en comparación con el personaje, directamente en Instagram, Facebook, Snapchat o Twitter.

Pero los festejos no terminan ahí. Spotify también conecta a los fans con la música inspirada en Star Wars que aman en el Disney Hub actualizado, que incluye la siempre popular playlist Best Star Wars. Los fans pueden obtener un regalo extra y ver su barra de reproducción convertirse en un sable de luz cuando reproduzcan canciones de la playlist en su escritorio. Con sólo hacer clic en el mango del sable de luz mientras escuchan, los usuarios pueden cambiar entre algunos de los sables más icónicos de la franquicia. Mas info de Spotify aquí.

Que la fuerza te acompañe en este día...

(Fuente Infobae)