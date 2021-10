Un día de diciembre pasado (2020), 101.000 pollos en una granja gigantesca cerca de la ciudad de Astrakhan en el sur de Rusia comenzaron a colapsar y morir. Las pruebas realizadas por el centro de investigación estatal mostraron que circulaba una cepa relativamente nueva de gripe aviar letal conocida como H5N8, y en unos días 900.000 aves en la planta de Vladimirskaya fueron sacrificadas apresuradamente para evitar una epidemia.

La gripe aviar es la otra pandemia en curso en el mundo y el H5N8 es solo una cepa que ha arrasado miles de bandadas de pollos, patos y pavos en casi 50 países en los últimos años y no muestra signos de detenerse.

Sería tranquilizador saber que ARGENTINA es reconocido como país libre de gripe aviar y hay un programa estricto del SENASA para evitar el ingreso de esa gripe evitando el ingreso de aves, lo que funcionará mientras las gripes aviares no pasen a los humanos.

Y por eso cobró relevancia el incidente de Astrakhan, que fue diferente a los demás. Cuando se hicieron las pruebas a 150 trabajadores de la granja, se descubrió que cinco mujeres y dos hombres tenían la enfermedad, aunque de forma leve. Era la primera vez que se sabía que el H5N8 pasaba de las aves a los humanos.

Se alertó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) pero, al estar en el punto álgido de la pandemia de Covid-19, se prestó poca atención incluso cuando Anna Popova, asesora principal de consumidores de la Federación de Rusia, salió a la televisión para advertir “con cierto grado de probabilidad” que la transmisión de persona a persona del H5N8 puede evolucionar pronto y que debería comenzar de inmediato en el desarrollo de una vacuna.

La atención mundial se centra hoy en los orígenes del Covid-19, ya sea en la naturaleza o en un laboratorio, pero ocho o más variantes de la gripe aviar, todas las cuales pueden infectar y matar a los humanos y son potencialmente más graves que el Covid-19, deberían interesar tanto o más a los gobiernos.

Sopa de letras y de virus

No hubo más informes de infecciones humanas por H5N8 en 2021, pero la semana pasada la preocupación se centró en China, donde otro tipo de gripe aviar, la H5N6, infectó a 48 personas desde que se identificó por primera vez en 2014. La mayoría de los casos se han relacionado con personas que trabajan con aves de cría, pero ha habido un aumento en las últimas semanas y más de la mitad de todas las personas infectadas han muerto, lo que sugiere que la H5N6 está ganando velocidad, muta y es extremadamente peligrosa.

La OMS y los virólogos chinos se han preocupado lo suficiente como para pedir a los gobiernos que aumenten su vigilancia. "La probabilidad de propagación de persona a persona es baja [pero] se requiere con urgencia una vigilancia geográfica más amplia en las áreas afectadas de China y las áreas cercanas para comprender mejor el riesgo y el reciente aumento de la propagación a los humanos", dijo un portavoz de la región del Pacífico de la OMS en un comunicado.

A principios de este mes, el Centro de Control de Enfermedades de China [CDC] identificó varias mutaciones en dos casos recientes de H5N6. La propagación del virus H5N6 es ahora una "seria amenaza" para la industria avícola y la salud humana, dijo Gao Fu, director de los CDC, y Shi Weifeng, decano de salud pública de la Primera Universidad Médica de Shandong.

“El potencial zoonótico de los AIV (virus de influenza aviar) justifica un monitoreo continuo y atento para evitar más derrames que podrían resultar en pandemias desastrosas”, dicen.

Agricultura industrial y enfermedades

La OMS sospecha, pero no tiene pruebas, que el Covid-19 está relacionado con la cría intensiva de animales en las muchas granjas de vida silvestre apenas reguladas del sudeste asiático. Los principales brotes de los últimos 30 años, incluida la fiebre Q en los Países Bajos y los brotes de influenza aviar altamente patógena, se han relacionado con la crianza intensiva.

Los gobiernos y las industrias avícolas y ganaderas en todo el mundo enfatizan que la agricultura intensiva es extremadamente segura y esencial para proporcionar proteínas a poblaciones en rápido crecimiento, pero la evidencia científica muestra que las condiciones estresantes y de hacinamiento impulsan la aparición y propagación de muchas enfermedades infecciosas y actúan como un “puente epidemiológico” entre las infecciones de la vida silvestre y las humanas.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO): “Los virus de la influenza aviar están evolucionando hacia un gran acervo genético de virus diversos. Un patógeno puede convertirse en un agente patógeno hipervirulento; en los criaderos que implican la cría masiva de animales genéticamente idénticos que se seleccionan para una alta conversión alimenticia, un patógeno hipervirulento emergente se propagará rápidamente dentro de un rebaño”.

Las aves silvestres han sido rutinariamente culpadas por los gobiernos y la industria por la propagación de la gripe aviar a lo largo de las rutas migratorias, pero la evidencia cada vez más fuerte es que las granjas intensivas son potenciales "recipientes para mezclar" virus nuevos y mortales.

"Culpar a las aves acuáticas migratorias ya no es una posición sostenible", dice Rob Wallace, un virólogo estadounidense que sostiene que las nuevas cepas de gripe emergentes se están adaptando a la producción avícola industrial.

“La infiltración de la influenza en el ganado industrial y las aves de corral es tan completa que estas granjas ahora actúan como sus propios reservorios [de enfermedades]”, dice. "Son su propia fuente".

Con más de 20 mil millones de pollos y casi 700 millones de cerdos criados al mismo tiempo, Wallace dice que las posibilidades de que surjan nuevas cepas y variantes de la gripe y se propaguen a los humanos son altas.

Tampoco se trata solo de aves y cerdos. La aparición de enfermedades respiratorias como el Mers en los camellos, los coronavirus en las granjas de visones y la EEB en el ganado sugiere que la cría intensiva de cualquier animal aumenta los riesgos de infección.

La próxima pandemia

Marius Gilbert, epidemiólogo de la Université Libre de Bruxelles en Bélgica, y otros han demostrado cómo la gripe aviar está relacionada con la rápida intensificación de la avicultura, que ahora hace que los virus de la gripe aviar sean más peligrosos.

Los expertos en salud pública han advertido durante mucho tiempo sobre los peligros de la agricultura industrial, pero desde la Covid las apuestas se han vuelto más altas a medida que se ven los costos totales de una pandemia moderna, dice el médico e historiador Michael Greger, autor del libro Bird Flu: A Virus of Our Own Hatching.

Greger sostiene que ha habido tres épocas de enfermedades humanas: primero, cuando comenzamos a domesticar animales hace unos 10.000 años y nos infectamos con sus enfermedades, como el sarampión y la varicela; luego, en los siglos XVIII y XIX, cuando la Revolución Industrial provocó epidemias de diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas y cáncer; y ahora, debido a la intensificación agrícola que está dando lugar a enfermedades zoonóticas, o transmitidas por animales, como la gripe aviar, la salmonela, Mers, Nipah y Covid-19.

“En términos evolutivos, la cría de aves de corral, ganado y cerdos en condiciones de alta intensidad, hacinadas, confinadas y completamente antinaturales puede ser la alteración más profunda de la relación humano-animal en 10,000 años”, dice.

"Estamos viendo una explosión sin precedentes en los brotes de nuevos virus de la gripe aviar, que históricamente han presentado el mayor riesgo de pandemia y ciertamente tienen el potencial de ser peor que el Covid".