China y Estados Unidos anunciaron un plan sorpresa para trabajar juntos en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la crucial próxima década, en un fuerte impulso a la cumbre COP26, mientras los negociadores discutían sobre el borrador de acuerdo final.

Los dos mayores emisores del mundo no habían hecho otra cosa que intercambiar insultos durante la primera semana de la conferencia, pero el miércoles por la noche dieron a conocer una declaración conjunta que vería a las dos economías más grandes del mundo cooperar estrechamente en los recortes de emisiones que son necesarios en los próximos 10 años para no superar el 1,5 °C de elevación en la temperatura promedio del planeta.

El notable cambio fue una sorpresa para los anfitriones del Reino Unido y enviará una fuerte señal a los más de 190 países en las conversaciones. China y EE. UU. Trabajarán juntos en algunas áreas específicas clave, como la reducción del metano, el más poderoso de los gases de efecto invernadero (GEI), y las emisiones del transporte, la energía y la industria.

"Ambas partes reconocen que existe una brecha entre el esfuerzo actual y los objetivos del acuerdo de París, por lo que fortaleceremos conjuntamente nuestros esfuerzos y cooperación para acelerar una transición verde y baja en carbono", dijo Xie Zhenhua, jefe de la delegación de China. “El cambio climático se está convirtiendo en un desafío cada vez más urgente. Esperamos que esta declaración conjunta ayude a lograr el éxito en la Cop26 ”.

Por su parte, John Kerry, el máximo negociador norteamericano, dijo: “Las dos economías más grandes del mundo han acordado trabajar juntas sobre las emisiones en esta década decisiva.

“Esta es una hoja de ruta para nuestros países y la colaboración futura. China y Estados Unidos no tienen escasez de diferencias. Pero la cooperación es la única forma de hacer este trabajo. Se trata de ciencia, de física ".

Kerry comparó la cooperación con China con los acuerdos de Estados Unidos para reducir los arsenales de armas nucleares en la guerra fría. "A veces hay que mirar más allá de las diferencias para encontrar el camino a seguir".

La Declaración conjunta de Glasgow entre China y Estados Unidos sobre la mejora de la acción climática en la década de 2020 se produjo a pesar de las crecientes tensiones políticas entre las dos potencias, que se habían reflejado en las conversaciones sobre el clima. En su despedida en la conferencia, Joe Biden criticó el martes al presidente de China, Xi Jinping, por "no presentarse ". Después de eso, Xi contragolpeó: "No somos como algunos países que se retiraron del acuerdo de París después de entablar conversaciones".

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, acogió con satisfacción el acuerdo: "Hacer frente a la crisis climática requiere cooperación y solidaridad internacionales, y este es un paso importante en la dirección correcta".

No alcanza

El anuncio sigue a un borrador de texto de acuerdo final, publicado temprano el miércoles por la mañana por el Reino Unido como presidente de las conversaciones, que parece no alcanzar.

Los países pobres dijeron que el texto necesitaba más énfasis en el financiamiento climático, para ayudarlos a reducir el carbono y hacer frente a los impactos del colapso climático.

Aubrey Webson, presidente de la Alianza de los Estados Insulares Pequeños, que representa a 37 de los países en mayor riesgo, dijo: “El texto proporciona una base para avanzar, pero debe fortalecerse en áreas clave para responder a las necesidades de los más vulnerables, particularmente en finanzas. No obtendremos la ambición sobre las emisiones que necesitamos para 1,5 ° C si no ampliamos el financiamiento, y esto incluye el reconocimiento de un componente adicional y separado para pérdidas y daños, que se viene retrasando desde hace mucho tiempo”.

Añadió que el lenguaje del borrador era demasiado débil: “'Urgir', 'llamar', 'animar' e 'invitar' no es el lenguaje decisivo que requiere este momento. Tenemos un tiempo limitado en la política para hacer esto bien y enviar un mensaje claro a nuestros niños, y las comunidades más vulnerables, que los escuchamos y nos estamos tomando esta crisis en serio”.

