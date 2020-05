Australia es uno de los países que con mayor éxito enfrenta a la pandemia: luego de una subida significativa de casos, hasta los 6000 contagios, la estrategia de prevención transformó a ese país en uno de los que pueden mostrar crecimiento casi nulo de casos.

Pero todo indica que la estrategia de prevención, que generó más tiempo libre para toda la población y los permisos para salidas a parques conformaron un cóctel explosivo en medio de un comienzo del otoño muy húmedo y cálido.

Las autoridades sanitarias de todo el país se vieron obligadas a instar a los australianos a no comer hongos silvestres, ya que las condiciones favorables de crecimiento y los bloqueos de coronavirus generaron un aumento exponencial en las personas que acuden al hospital después de comer hongos potencialmente mortales.

Los expertos de la línea de información sobre envenenamientos informan sobre su período de mayor actividad en décadas, incluidas las consultas de perplejos médicos de salas de emergencias, y ocho casos graves entre los recolectores que han ingerido hongos tóxicos en las últimas dos semanas.

El miércoles, la subdirectora de salud victoriana, Angie Bone, celebró una conferencia de prensa para discutir la alarmante tendencia y advirtió: "A menos que sea un experto, no recoja ni coma hongos silvestres en Victoria ".

El clima húmedo y templado trajo consigo una gran cantidad de hongos, dijo, y agregó: “Ha habido más gente en los parques y calles locales, haciendo ejercicio durante las restricciones de coronavirus y más gente se ha visto tentada a recoger hongos silvestres”.

“La muerte puede producirse dentro de las 48 horas inmediatas a un daño hepático grave, responsable del 90% de todas las muertes por envenenamiento por hongos ".

También confirmó que las llamadas al centro de información sobre venenos de Victoria por intoxicaciones después de comer hongos se han duplicado.

El micólogo de Royal Botanic Gardens Victoria, Tom May, brinda asesoramiento al centro de información sobre venenos y dijo que la demanda de su experiencia había aumentado: “No creo haber estado tan ocupado como este año en varias décadas de hacer este trabajo. "

May le dijo a Guardian Australia que muchos hongos tóxicos, incluido el “Gorro de Muerte”, se parecen mucho a las variedades comunes que se venden en los supermercados y eran difíciles de identificar para los recolectores no entrenados.

El "Gorro de Muerte", que crece cerca de los robles, es uno de los responsables de las intoxicaciones en Australia

"Esta es una temporada excelente", dijo. “A menos que esté preparado para convertirse en un experto en la identificación de hongos, entonces no elija comer hongos silvestres”.

Las autoridades de Nueva Gales del Sur también están preocupadas, ya que el centro de información sobre envenenamientos del estado está compilando consejos actualizados que se darán a conocer a fines de esta semana.

En Australia del Sur, la línea directa de información sobre venenos también ha recibido un número creciente de llamadas, con aproximadamente dos tercios de todas ellas relacionadas con niños menores de cinco años. Cinco de ellos fueron remitidos al hospital.

El director de la sucursal de servicios científicos del departamento de salud de SA, David Simon, dijo: “Es especialmente importante vigilar a los niños y las mascotas afuera, ya que los hongos son fácilmente accesibles y pueden parecer interesantes y atractivos para comer.

"Necesitamos cuidarnos mutuamente y mantenernos seguros y fuera del hospital, particularmente en este momento en medio de la pandemia de Covid-19 y con la temporada de gripe a la vuelta de la esquina".