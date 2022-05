Este jueves se pudo ver el último capítulo de la serie de ficción "This is us", provocando una ola de emoción que los fans agradecen, porque a todos les tocó la historia de maneras diferentes. Una historia que habla de los vínculos familiares y de cómo superar los problemas y tragedias que la vida nos presenta, no puede dejar afuera a nadie.

Las adicciones, las tragedias, cómo sobrellevar un duelo, la toma de decisiones en momentos difíciles de la vida, la enfermedad de Alzheimer, el respeto hacia los padres y luchar por lo que uno sueña, fueron algunas de las claves de una historia que se metió en la piel de la audiencia.

Mirá el tráiler del final de la serie:

"This Is Us" es una serie de televisión de drama creada por Dan Fogelman. Se estrenó en NBC el 20 de septiembre de 2016. ​Está protagonizada por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, y Ron Cephas Jones. Se trata de la vida familiar y las conexiones de varias personas que comparten el mismo cumpleaños y las formas en que son similares y diferentes.

Recibió nominaciones como Mejor Serie de Televisión de Drama en los Golden Globe Awards y los Critics' Choice Awards. El elenco ha recibido reconocimientos, con Mandy Moore y Chrissy Metz recibieron nominaciones en los Golden Globe Awards como Mejores Actrices de Reparto, y Sterling K. Brown recibió una nominación al SAG como Mejor Interpretación de un Actor Masculino en una serie dramática. También fue nominado y ganó el MTV Movie & TV Awards al Mejor Momento Sentimental en 2017.

En la sinopsis se detalla: "La historia de la familia Pearson comienza en 1979, cuando los trillizos de Jack y Rebecca llegan a la familia de una manera inesperada. Una saga emotiva sobre el amor, la vida y la derrota que se desenvuelve durante varias generaciones".

La serie sigue las vidas de los hermanos Kevin, Kate y Randall (conocidos como los "Tres Grandes"), y sus padres, Jack y Rebecca Pearson. Se lleva a cabo principalmente en el presente y utiliza flashbacks para mostrar el pasado de la familia. Kevin y Kate son los dos miembros sobrevivientes de un embarazo triple, nacidos prematuramente de treinta y seis semanas en el cumpleaños número 36 de Jack en 1980; el tercer hermano ha nacido muerto. Creyendo que estaban destinados a tener tres hijos, Jack y Rebecca, que son blancos, deciden adoptar a Randall, un niño negro nacido el mismo día y llevado al mismo hospital después de que su padre biológico lo abandone en una estación de bomberos.

Jack muere cuando sus hijos tienen 17 años, y Rebecca vuelve a casarse una década después con el mejor amigo de Jack, Miguel. Randall se convierte en un exitoso profesional de finanzas y se casa con Beth, compañera de clase de la universidad; Tienen dos hijas y adoptan una tercera. Kevin se convierte en un actor exitoso mientras lucha por ser tomado en serio. Después de carecer de dirección durante gran parte de su vida, Kate conoce y se casa con Toby, sigue una carrera en la música, obtiene un título y se convierte en madre.

La mayoría de los episodios presentan una historia que se desarrolla en el presente (2016–2019, contemporánea con la transmisión) y una historia que se desarrolla en un momento determinado en el pasado; pero algunos episodios se establecen en un período de tiempo o utilizan múltiples períodos de tiempo de flashback.

Compartimos el mensaje de los actores protagonistas de la serie:

Mirá la parodia argentina sobre la serie, interpretada por Pablo Granados y su hijo Miguel, publicada en el Instagram del Lic. en Psicología Gabriel Cartaña:

