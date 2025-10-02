Fuerzas de seguridad de Israel interceptaron la Flotilla Global Sumud, que se dirigía hacia la costa de Gaza para romper el bloqueo y entregar ayuda humanitaria en Palestina.

Los soldados israelíes armados con cascos y gafas de visión nocturna subieron a los cuarenta barcos mientras los pasajeros se acurrucaban con chalecos salvavidas y las manos en alto, según informó Reuters a partir de registros de grabaciones.

Una de las imágenes que recorrió el mundo fue la que mostró a la activista sueca Greta Thunberg sentada en la cubierta de un barco rodeada de soldados

"Si están viendo este video, las fuerzas israelíes me secuestraron y me llevaron contra mi voluntad. Nuestra misión humanitaria fue pacífica y se apegó al derecho internacional", afirmó Thunberg en un mensaje pregrabado.

Después de los arrestos, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, dijo que esperaba que los pasajeros de la flotilla fueran deportados a capitales europeas en vuelos chárter entre el lunes y el martes.

En la tripulación viajaban dos representantes cordobeses: el diputado nacional Juan Carlos Giordano y el exlegislador provincial Ezequiel Peressin.