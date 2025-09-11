El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, será condenado este viernes por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones en 2022, después de que se escuche el último voto de la Corte Suprema.

La suerte del exmilitar brasileño quedó echada este jueves cuando la jueza Carmen Lúcia conformó la mayoría del tribunal de cinco jueces para la condena, cuya pena podría llegar a los cuarenta años, según informó la Agencia Reuters.

«Este caso penal es casi un encuentro entre Brasil y su pasado, su presente y su futuro», expresó la magistrada en su voto.

El miércoles la unanimidad se quebró en la Corte Suprema con el voto de Luiz Fux, quien se inclinó por declarar inocente al expresidente de 70 años.

El viernes se espera la votación del último integrante del alto tribunal para dar a conocer la condena por mayoría.

Bolsonaro se encuentra bajo prisión domiciliaria desde agosto de este año por violar las órdenes de restricción.

La causa en torno al expresidente despertó la ira del presidente norteamericano Donald Trump, quien definió el proceso judicial como una «caza de brujas», elevó aranceles económicos y revocó visas a los jueces.

Pese a la posible condena, Bolsonaro mantenía la intención de competir en las próximas elecciones presidenciales que se realizarán en 2026.