En Alemania y tras varias semanas de aumento exponencial en los contagios de coronavirus, cuyo registro marcó 73.209 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, el Gobierno anunció un confinamiento de hecho para las personas no vacunadas imponiéndoles prácticamente un confinamiento en el que no tendrán acceso a comercios no esenciales, restaurantes, lugares de culto y de ocio.

La canciller alemana Angela Merkel afirmó que "la situación es grave y la carga de las instalaciones sanitarias ya está en parte al límite" y se expresó acerca de la necesidad de "un acto nacional de solidaridad" para reducir el número de contagios y la presión sobre el sistema sanitario.

La mandataria alemana en acuerdo con su sucesor Olaf Scholz y los gobiernos regionales, confirmó el envío de un proyecto de ley sobre la vacunación obligatoria, a la que Scholz es favorable, y que se presentará ante el Parlamento para que entre en vigor en febrero o marzo.

Con los números de casos de esta jornada, es la segunda vez que Alemania supera los 70.000 contagios diarios. La anterior fue la semana pasada, cuando autoridades anunciaron un récord 75.961. Desde el organismo encargado del seguimiento de la situación sanitaria afirmaron que en las últimas 24 horas hubo 388 muertes por coronavirus, lo que elevó el total a 102.178.

El 71,4% de la población de Alemania (59,4 millones de personas) fue vacunada, el 68,6% (57,0 millones) con la pauta completa, mientras el 12,5% (10,4 millones) ha recibido ya una dosis de refuerzo.

De acuerdo a algunos sondeos realizados por los canales de televisión RTL y n-tv., la opinión pública evolucionó significativamente sobre la obligatoriedad de la vacunación. Mientras que en el pasado verano, dos tercios de los alemanes eran contrarios a las vacunas obligatorias, ahora un 64% es favorable.