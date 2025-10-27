Alerta máxima en el Caribe por el impacto del huracán Melissa en Jamaica y Cuba
El fenómeno llegará a las costas de las islas con vientos sostenidos de 265 kilómetros por hora. Se esperan “corrientes de resaca potencialmente mortales”.
El huracán Melissa avanza hacia por el mar Caribe en dirección a Jamaica con una categoría 5 y vientos sostenidos de 265 km/h, el registro histórico más alto.
Las estimaciones indican que el fenómeno impactará en el sur de la costa jamaiquina el martes por la mañana. Se esperan "vientos destructivos, marejadas ciclónicas e inundaciones catastróficas", indicó NHC.
Las previsiones del fenómeno, que incluirá "corrientes de resaca potencialmente mortales", abarcan desde daños en la infraestructura hasta cortes prolongados de electricidad y comunidades aisladas.
Además de Jamaica, se espera que el Huracán Melissa también impacte sobre el el suroeste de Cuba. En tanto Haití y República Dominicana afrontaron días de lluvias torrenciales con al menos cuatro muertes.
La categoría 5 es la más alta en la escala Saffir-Simpson. En Jamaica se han registrado huracanes de envergadura pero ninguno como el que se espera para el martes.