El huracán Melissa avanza hacia por el mar Caribe en dirección a Jamaica con una categoría 5 y vientos sostenidos de 265 km/h, el registro histórico más alto.

Las estimaciones indican que el fenómeno impactará en el sur de la costa jamaiquina el martes por la mañana. Se esperan "vientos destructivos, marejadas ciclónicas e inundaciones catastróficas", indicó NHC.

Las previsiones del fenómeno, que incluirá "corrientes de resaca potencialmente mortales", abarcan desde daños en la infraestructura hasta cortes prolongados de electricidad y comunidades aisladas.

Además de Jamaica, se espera que el Huracán Melissa también impacte sobre el el suroeste de Cuba. En tanto Haití y República Dominicana afrontaron días de lluvias torrenciales con al menos cuatro muertes.

La categoría 5 es la más alta en la escala Saffir-Simpson. En Jamaica se han registrado huracanes de envergadura pero ninguno como el que se espera para el martes.