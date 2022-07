La directora británica Sam Taylor-Johnson rodará un film biográfico sobre la cantante Amy Winehouse. La directora además, era amiga personal de la famosa artista fallecida en julio del 2011.

Taylor-Johnson fue la directora de la primera entrega de la saga "50 sombras de Grey". La biopic sobre Amy está en una etapa de casting y se busca a la actriz que encarnará la vida de la cantante y compositora de jazz, rhythm and blues y soul. El film cuenta con la aprobación de la familia de Winehouse.

Anteriormente ya se realizaron otros filmes sobre la tumultuosa vida de la artista. En el film "Amy" (2015) del director Asif Kapadia, el padre de la cantante no queda bien parado. La BBC por su lado, también estrenó dos documentales: uno con la aprobación del padre, "Reclaiming Amy", y otro con la versión de su ahijada, "Amy Winehouse & Me: Dionne´s Story".

Los comienzos de Amy



La biopic de Taylor- Johnson repasará los inicios de la carrera de Amy Winehouse en los bares de jazz de Londres hasta su ascenso al estrellato, gracias al aclamado disco "Back to Black" y a éxitos como "Rehab" o "You Know I'm No Good".

En el guion está el británico Matt Greenhalgh y la productora francesa Studiocanal, que cuenta con empresas subsidiarias en Reino Unido, donde se espera que comience el rodaje una vez se seleccione al reparto.

Además, la película retratará el lado oscuro de la fama y los problemas de adicción de la joven artista que la condujeron hasta su trágica muerte en 2011, con tan solo 27 años.





(Fuente RPP Noticias)