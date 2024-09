El Gobierno argentino pide a la Corte Penal Internacional que ordene la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de otros funcionarios venezolanos.

La Cancillería anunció este viernes que enviará una nota dirigida al fiscal de la Corte para solicitar que tramite las detenciones. El Gobierno argentino considera que Maduro cometió crímenes de lesa humanidad.

Las elecciones presidenciales del 28 de julio siguen siendo el gran escollo para el Gobierno, autoproclamado ganador sin haber publicado las actas electorales. La oposición denuncia que los comicios fueron irregulares y agita la palabra fraude.

"Ante el agravamiento de la situación en la República Bolivariana de Venezuela a partir del 28 de julio pasado y la comisión de nuevos hechos que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, la República Argentina exhorta al Fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen", dice el documento de Cancillería.

"Como se señala en la nota del Gobierno argentino que será presentada a la Fiscalía el lunes próximo, la evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ("Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela I") y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención", sigue el comunicado.

La Corte Penal Internacional es un organismo independiente que funciona en La Haya, Países Bajos, y que fue creado en 2002 por el Estatuto de Roma. Se dedica a juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.

Argentina es uno de los primeros países que apoya la denuncia de fraude sobre las elecciones y califica al Gobierno de Maduro como una “dictadura”.

Las últimas novedades desde Venezuela tenían que ver con la orden de detención contra el candidato opositor Edmundo González Urrutia.