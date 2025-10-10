Este viernes, en Ciudad de México, tuvo lugar un brutal asesinato de un ciudadano argentino. Federico Dorcaz, modelo y cantante oriundo de Mar del Plata, fue acribillado a tiros mientras conducía una camioneta Grand Cherokee de alquiler sobre la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada y provocó la intervención inmediata de la Justicia. Las autoridades manejan la hipótesis de que se trató de un ataque intencional.

La noticia de su muerte fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Por el caso fueron movilizadas distintas dependencias policiales y forenses en una zona afectada por el tráfico.

Dorcaz fue atacado por personas que, de acuerdo con los reportes oficiales, viajaban en dos motocicletas.

Según testigos, Federico intentó huir tras ser interceptado por dos sospechosos y aceleró, aunque fue alcanzado por los disparos. Tras bajar del vehículo, colapsó junto a la camioneta.

El Ministerio Público encargó los primeros peritajes y la recolección de evidencias balísticas en la escena.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, precisaron en un comunicado.