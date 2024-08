Tres muertos, ocho heridos y cientos de personas en shock dejó el ataque de un hombre armado con un cuchillo en un festival al aire libre en Alemania con 80 mil personas.

Con un amplio despliegue de fuerzas de seguridad las autoridades buscan encontrar al atacante y sospechan de un acto terrorista, según informó la agencia Reuters.

El ataque ocurrió el viernes a la noche en la ciudad de Solinger, al oeste de Alemania, en medio de los festejos por el 650 aniversario del estado de Renania del Norte-Westfalia que limita con Países Bajos.

Markus Caspers, funcionario de la fiscalía de Düsseldorf, dijo en una conferencia de prensa que no se podía descartar un "terrorismo" porque no había otro motivo conocido y porque las víctimas no parecían estar relacionadas.

Los testigos del ataque ocurrido en el casco histórico de Solinger indicaron que el agresor estaba vestido de negro, tenía barba y huyó entre el tumulto. La policía pidió que la población colabora con datos certeros a través de una línea telefónica y un portal web.

"El atacante acuchilló a personas de forma aleatoria. Por eso en estos momentos partimos de un atentado”, dijo el comisario Sascha Kresta, portavoz de la policía de Wuppertal. Además comentó que el agresor trató de herir de forma deliberada a las víctimas en la zona del cuello.

Las personas que murieron eran dos hombres de 56 y 67 años junto a una mujer de 56 años. En tanto que cuatro de los heridos están en un estado crítico, dos graves y dos sufrieron heridas leves, según informó la agencia EFE.