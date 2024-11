En la jornada del viernes, seis personas fallecidas más se agregaron a las fallecidas por la DANA, como se llama al particular fenómeno meteorológico que superó todas las alertas y previsiones. El ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó en joras de la tarde española que habrían muerto, en total, 223 personas.

En un mensaje en sus redes sociales, el ministro detalla que 215 personas fallecieron en Valencia, siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía. Además, hay 78 desaparecidas; del total de muertes confirmadas, todavía resta por identificar a 48 fallecidas.

El Gobierno aprueba las ayudas por la DANA

El Gobierno acaba de publicar en el boletín oficial las ayudas dedicadas a las zonas afectadas por la DANA. Se suman a los 900 millones otorgados por el Banco Europeo de Inversión (BEI), 10.600 millones para repartir entre 75 municipios de Valencia, dos de Castilla-La Mancha y uno de Andalucía.

El comercio empieza a funcionar en los suburbios de Valencia

Algunas tiendas y negocios han comenzado a reabrir en los suburbios de Valencia, poco más de una semana después de que las inundaciones catastróficas. La propietaria de una cafetería, Pepa Juanes, dice que tuvo suerte porque las aguas de la inundación no alcanzaron la mayoría de sus electrodomésticos. Ya ha reabierto y podrá empezar a servir bebidas a la gran cantidad de voluntarios que ayudan con la limpieza.

Otros no han tenido tanta suerte. "Para abrir necesitaré por lo menos un mes o mes y medio, o dos meses. O sea, no tenemos refrigeradores, no tenemos congeladores, no tenemos cámaras frigoríficas", dijo Ana Lima Atienza, propietaria del Divinee Café. "Hoy al menos podemos usar la calle. La gente ya ha empezado a sacar toda la basura de ahí, pero esto va a llevar mucho tiempo".

La tormenta política

A medida que se toma distancia, de los luctuosos episodios y el foco sale de la desesperada búsqueda de sobrevivientes, comienza a tomar relieve la información que cuestiona la actuación, en todos los niveles frente a la catástorfe. También aparecen “vivillos” como en España llaman a los inescrupulosos que, en un momento tan aciago, aprovechan para estafar a personas de buena fe.

Una muestra singular de cómo va procesando la situación española es la portada digital del periódico “El País” que la tarde del viernes ilustraba el clima político en torno a las consecuencias de la DANA.

El título principal es que el Alcalde de Valencia cuando comenzaba el fenómeno tuvo un largo almuerzo, sin justificación aparente, con una periodista. Se hacen apuestas sobre su futuro y su partido (el Partido Popular, PP) toma distancia.

Los titulares muestran los problemas de los familiares a la hora de dar sepultura o cremar a sus seres queridos: los cementerios también sufrieron el fenómeno climático y ahora se saturan de demanda que no logran canalizar.

Se piden renuncias de funcionarios nacionales y se advierte que la administración valenciana desoyó por lo menos cuatro diferente alarmas y advertencias. Muy pequeño espacio ocupa el fenómeno de hoy, otra DANA solo que más suave, sobre Cadaqués, que practicamente arrastró hasta el mar una treintena de vehículos. Allí tampoco hubo alarmas.

Pero a los cuestionamientos políticos y la continuidad del mal clima, se suma una grave estafa.

La Corrupción dice presente

El Gobierno nacional se vió obligado a tomar medidas urgentes para bloquear la página web 'ayudavalencia.es' tras recibir una denuncia de la Policía sobre indicios de fraude en las donaciones de ayuda económica que se estaban solicitando a través de este sitio web, en supuesto beneficio de los afectados por la DANA en Valencia.

Según informó el Ministerio para la Transformación Digital, la actuación se inició después de una denuncia de la Brigada Provincial de Información de Valencia de la Policía Nacional sobre peticiones de donaciones fraudulentas a través de criptomoneda Bitcoin para los afectados por la DANA.

El Gobierno ha bloqueado de forma inmediata el dominio para que deje de tener actividad en internet, solicitando además la colaboración de los principales operadores de telecomunicaciones para que bloquearan el acceso a la web por parte de sus clientes y evitar que la ciudadanía sea víctima de este tipo de ciberdelitos.

El sistema de alerta que no funcionó

La consejera valenciana de Justicia, Salomé Pradas, asegura que no tuvo conocimiento del sistema ES-Alert hasta las 20:00 del 29 de octubre, momento en que recibió una llamada del secretario de Transición Ecológica, desde Colombia, alertando sobre la posible rotura de una represa. Fue entonces cuando, según sus declaraciones, un técnico les informó sobre la existencia del mecanismo ES-Alert.

La primera alerta a la población valenciana se emitió a las 20:14, seguida de un segundo aviso alrededor de las 21:00. Para ese momento, varios ríos ya se habían desbordado en localidades como Paiporta, Catarroja, Sedaví, Picanya, Massanassa, Benetússer y Algemesí.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió la eficacia del sistema ES-Alert, señalando que se ha utilizado exitosamente en más de 50 ocasiones desde su implementación. Los primeros simulacros del sistema se realizaron en 2022, incluyendo uno en la Comunidad Valenciana el 27 de octubre de ese año.