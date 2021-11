Austria estrecha el cerco sobre los ciudadanos reacios a vacunarse contra el coronavirus. A partir de este lunes sólo las personas que hayan recibido las dosis o recuperadas de la Covid-19 tendrán acceso a restaurantes, eventos y proveedores de servicios personales.

Este lunes la república alpina registró 8.178 nuevos contagios, en un país de poco más de 9 millones de habitantes. Ahora se han eliminado las restricciones a los viajes a las regiones con tasas de vacunación especialmente bajas y alto número de contagios.. Para llevarlas a cabo eran necesarios controles policiales que requerían mucho personal.

Con un 63%, Austria tiene una de las tasas de vacunación más bajas de Europa Occidental. Alexander Schallenberg, canciller del país sostiene que "tenemos que aumentar la tasa de vacunación. Por tanto, tendremos que apretar a los no vacunados".

Las medidas más estrictas no sólo se aplican a los ciudadanos austriacos, sino también a los turistas, que no pueden acceder a los hoteles si no están vacunados.

Austria quiere que el turismo de invierno, que es económicamente muy importante para el país, siga adelante a pesar de que el número de contagios está aumentando en toda Europa.

No obstante, Niki Popper, del Consorcio de Previsión Covid, alberga esperanzas: "Partimos de la base de que, por el momento, las cifras seguirán aumentando, tanto en las pruebas positivas como en las cifras de hospitalización. No tenemos suficientes personas vacunadas, pero vemos, como en otros países, que no estamos demasiado lejos del punto en el que podemos darle la vuelta al sistema con la inmunización y otras medidas".

Fuente: Euronews.