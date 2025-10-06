El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, celebró el comienzo de las reuniones con su par argentino, Luis Caputo, para cerrar el “salvataje” del gobierno de Javier Milei en medio de la contienda electoral hacia el 26 de octubre.

“Durante su estadía aquí en Washington continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las firmes políticas de Argentina”, expresó el funcionario estadounidense en su cuenta de X.

El mensaje estuvo acompañado de una foto en la que se ve a Bessent estrechando la mano de Caputo. Ambos lucen sonrientes, con las banderas de sus respectivos países a sus espaldas.

El ministro de Economía argentino viajó a Washington con una pequeña comitiva formada por el titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Desde el anuncio del “salvataje”, dos semanas atrás, han sido pocas las novedades sobre el formato que adquirirá, más allá de un monto posible de 20 billones de dólares.

Después de un comienzo esperanzador, con una baja del Riesgo País, del dólar y una suba de las acciones en Wall Street, el panorama volvió a ensombrecerse por la falta de precisiones, las derrotas de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación y las denuncias de corrupción.

El encuentro entre los equipos económicos del gobierno argentino y el norteamericano funciona como telón de fondo de la cumbre bilateral que protagonizarán Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca el próximo 14 de octubre.