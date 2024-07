El debate presidencial fue el detonante: allí se lo vió errático y perdido, incluso en algún momento, en blanco. No solo disparó una andanada de críticas de sus opositores republicanos sino que medios internacionales y sus propios partidarios empezaron a pedir que baje su candidatura. The Economist directamente señaló que su candidatura proyecta decrepitud.

Por motivos difíciles de explicar Biden y su entorno persisten en su candidatura pese a que muchos de los aportantes han comenzado a advertir que no liberarán los aportes de campaña comprometidos a menos que en la próxima Convención Demócrata se consiga un reemplazo para Joe Biden.

Lo que quedó en claro es que las semanas posteriores al debate serían cruciales para permitir al presidente continuar en carrera pero el propio Biden no contribuye.

A una larga lista de furcios y desaciertos se sumaron en las últimas horas dos más en el mismo evento.

Se trata de una reunión crítica. El 11 de julio comenzó en Washington una reunión plenaria de la OTAN y fue en el centro de la escena, con 32 mandatarios súper aliados de testigos, donde Biden presentó a Volodimir Zelinsky, presidente ucraniano, como “Presidente Putín”.

Se dió cuenta (o se lo hicieron notar) muy prontamente y buscó solucionarlo de modo más o menos decoroso (no le faltó reflejo para inventar la excusa), pero no pudo evitar el incómodo momento ni la forzada sonrisa del ucraniano.

Mas bloopers

Más tarde, en el marco de la conferencia de prensa de cierre de esa cumbre, cuando se le consultó por su vice presidenta y también compañera de fórmula, Kamala Harris, Biden uso el pronombre correcto ("she" para una mujer) pero dijo, textualmente: “Yo no hubiese elgido a la vicepresidenta Trump si ella no estuviera preparada”.

Aquí no hubo reacción inmediata y, de hecho, el Presidente continuó con su argumento de que, habiendo ganado a Trump una vez, él era la persona más apta para vencer nuevamente al republicano.

Repercusiones

Desde el ministerio de exteriores de Rusia hasta el propio Trump, decidieron hacer leña del árbol que parece estar cayendo. Trump sólo tiene para ganar: si los demócratas persisten con la candidatura de Biden, aprovechará los errores que sin duda seguirá cometiendo su rival. Si lo reemplazan, acusará a los demócratas de falta de seriedad y compromiso a la hora de designar sus candidatos.

Maria Zakharova, la destacada vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, publicó un comentario sarcástico que utilizó el error de Biden sobre Zelenksy para burlarse de lo que Moscú dice son falsas acusaciones de EE.UU. de que ha interferido en la política estadounidense: “Me parece que la famosa ‘interferencia rusa en las elecciones estadounidenses’ ya no se puede ocultar más: hay un candidato pro-ruso [Biden] que está controlado por la ‘mano del Kremlin’”, bromeó.

Cruce con Trump

Tras la rueda de prensa, Trump publicó en su red social Truth: “El corrupto Joe comienza su rueda de prensa ‘Big Boy’ con: ‘Yo no habría elegido a la vicepresidenta Trump para ser vicepresidenta, aunque creo que no estaba cualificada para ser presidenta’. Gran trabajo, Joe!”

Biden contraatacó su red social X y dijo: “Por cierto, sí conozco la diferencia. Una es fiscal y el otro, un delincuente”.