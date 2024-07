"Si tuviera algún problema médico que surgiera, si alguien, si los médicos vinieran y me dijeran 'tienes tal problema…'", respondió al medio BET el presidente de los Estados Unidos y -por ahora- candidato demócrata Joe Biden cuando se le preguntó qué evento o situación podría hacer que considere la posibilidad de bajar su candidatura a ser reelegido en noviembre.

La entrevista donde admite que la declinación podría darse por algo vinculado a su salud (tiene 81 años) fue grabada el martes último. Este miércoles Biden "acaba de dar positivo en covid-19", anunció Janet Murguía, presidenta de la organización latina UnidosUS.

Las presiones para que Biden baje su candidatura comenzaron a sonar con mayor intensidad luego del debate presidencial del pasado 28 de junio, cuando el mandatario volvió a dejar en claro el grave problema que tiene con el registro del espacio, el tiempo y los interlocutores, ante un Donald Trump experto en comunicar con impacto y saber ir a fondo con tal de humillar a su contrincante.

Horas después de no rechazar de plano una posible baja de su candidatura (“si los médicos vinieran y me dijeran”) el mandatario dio positivo por covid-19. Las especulaciones que se abren son obvias y no hay nada bueno en ello para los demócratas.

En un comunicado, la Casa Blanca informó que el presidente no tiene fiebre aunque recibió una primera dosis del medicamento Paxlovid. Al momento de publicación de este artículo, Biden regrese a su vivienda en Delaware para permanecer bajo aislamiento.

"Me siento bien", dijo Biden a la prensa mientras abordaba el Air Force One que lo lleva a su residencia familiar en Delaware

Biden había sido diagnosticado con covid-19 por primera vez en julio de 2022 y recibió en su momento refuerzos de la vacuna, el más reciente en septiembre de 2023.

Nada bueno ha sucedido en las filas del Partido Demócrata en lo que va de esta campaña presidencial, con los comicios programados para el 5 de noviembre.

Por contraste, Trump va en ascenso. Salió airoso del debate (lo grotesco fue la performance de Biden, totalmente desorientado durante largos tramos) y sobrevivió patrióticamente al, todavía materia de investigación, intento de asesinato del pasado sábado. Aunque con la oreja derecha mutilada, Trump se fue de Butler, Pensilvania, con la épica del ganador anticipado.

La Convención del Partido Demócrata tiene fecha y lugar: el 19 de agosto, Chicago. Ese día quedará plasmada la fórmula que intentará renovar la administración demócrata en la Casa Blanca. Según el promedio de algunas encuestas, Biden corre seis puntos por detrás de Trump en cuanto a intención de voto.