Los resultados de las elecciones del domingo en Bolivia dieron el triunfo al demócrata cristiano Rodrigo Paz, quien dio la sorpresa al obtener un 32% de los votos, cuando en las encuestas previas no lo mencionaban ganador y enfrentará al expresidente, Jorge “Tuto” Quiroga, quien obtuvo más del 26,9%.

Los dos postulantes de espacios políticos diferentes, llegan encabezando postulaciones por partidos políticos de derecha y dejarán de lado más de 20 años de administraciones de izquierda encabezadas por Evo Morales y Luis Arce.

El tercer lugar en los comicios de ayer fue ocupado por el empresario Samuel Doria Medina con un 20,3% de los sufragios, quien era el favorito en las encuestas, y le siguió Andrónico Rodríguez con un 8% de los votos, el candidato más aventajado de la izquierda.

En tanto, el oficialista Eduardo Del Castillo ocupa el sexto lugar, con apenas el 3,1% de los votos, confirmando lo que se preveía: una muy mala noche para el Movimiento al Socialismo (MAS).

Vale recordar que para triunfar en primera vuelta, un candidato debía lograr más del 50% de voluntades, o un mínimo del 40% con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente, según la Ley del Régimen Electoral.

Paz justificó su bajo desempeño en las encuestas dado que había “un voto rural que fue sorpresa” para muchos y convocó a su proyecto a “las grandes mayorías”.

“Aquí no se ha ganado nada, habrá que pelear la segunda parte de forma honesta, lo importante es que este es un proyecto de todos y para todos los bolivianos”, expresó.

Paz es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) y aunque muchos lo consideran un outsider, está en política desde el año 2002 cuando fue electo diputado. Tras haber ocupado funciones públicas en la ciudad de Tarija, al sur del país, actualmente es senador de oposición. En tanto, Quiroga fue presidente del país entre 2001 y 2002, tras la renuncia de Hugo Banzer, de quien fue vicepresidente.

Ocurrieron algunos incidentes aislados en las elecciones de la víspera, la detonación en el recinto electoral en Cochabamba, donde votó el candidato Andrónico Rodríguez, quien luego fue físicamente agredido.