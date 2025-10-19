Bolivia llevó a cabo una histórica segunda vuelta presidencial, la primera en su historia, para ver quién sería el sucesor de Luis Arce y romper con más de 15 años de gobiernos de Movimiento al Socialismo (MAS).

Los candidatos eran el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga y el senador Rodrigo Paz, representantes de derecha y de centro derecha respectivamente.

En todo el país, los recintos electorales abrieron sus puertas a las 8, hora local, y cerraron a las 16, tal como estaba previsto. Los resultados comenzaron a conocerse pasadas las 21.

La misión de observación de la Unión Europea indicó que la jornada se desarrolló con “tranquilidad y orden”.

Quién será el próximo presidente de Bolivia

El conteo, con un 98% de las actas escrutadas, señala una ventaja para el senador de centro Rodrigo Paz Pereira con un 54,55% de los votos. Por su parte, Jorge “Tuto” Quiroga obtiene el 45,45%.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, afirmó que la tendencia “parece irreversible”.