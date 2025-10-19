Bolivia lleva a cabo una histórica segunda vuelta presidencial, la primera en su historia, para ver quién será el sucesor de Luis Arce y romper con más de 15 años de gobiernos de Movimiento al Socialismo (MAS).

Los candidatos son el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga y el senador Rodrigo Paz, representantes de derecha y de centro derecha.

En todo el país, los recintos electorales abrieron sus puertas a las 8, hora local, y cerraron a las 16, tal como estaba previsto. Se espera que los resultados estén pasadas las 20.

La misión de observación de la Unión Europea indicó que la jornada se desarrolló con “tranquilidad y orden”.