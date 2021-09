El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, estuvo cenando pizzas este domingo parado en una vereda de Nueva York porque no le permitieron ingresar al local por no tener el carnet de vacunación contra el coronavirus.

Bolsonaro, estuvo en Nueva York donde participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y según versiones de la prensa brasileña, al presidente no se le permitió ingresar al establecimiento por no estar vacunado.

Tanto el presidente como el resto de los ministros que lo acompañaron en su viaje debieron comer en la vereda de la pizzería a la que habían ido.

"Cena de lujo en Nueva York", dijo en tono de broma el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Luiz Eduardo Ramos en su cuenta de Twitter.

La imagen que se viralizó en redes sociales terminó de confirmar lo que el mismo mandatario admitió horas después; aun no se vacunó contra el coronavirus.

Durante un encuentro que mantuvo el lunes 20 de septiembre con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, Bolsonaro aseguró: "Todavía no me he vacunado".

El alcalde de Nueva York, el demócrata de Blasio, criticóla actitud del presidente brasileño: “Debemos enviar un mensaje a todos los líderes del mundo, incluido y muy particularmente a Bolsonaro, de Brasil, que el que quiera venir tiene que estar vacunado", porque "todos deberíamos estar seguros juntos", afirmó.