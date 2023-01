Tras los violentos sucesos de carácter golpista ocurridos en Brasilia por parte de militantes bolsonaristas, que dejaron como saldo cuantiosos daños en edificios públicos y cerca de 400 detenidos, el periodista y analista brasileño Beto Almeida señaló que lo ocurrido fue un intento de condicionar al gobierno de Lula desde su inicio.

En diálogo con el programa “Nada del otro Mundo” por FM 102.3 Más que Música, remarcó no obstante que los hechos no implicaron “poner a un gobierno alternativo”, aunque aseveró que lo sucedido no pudo ocurrir “sin la pasividad de las fuerzas de seguridad, ni del gobernador, Ibaneis Rocha, ni de su secretario de seguridad Anderson Torres, que fue ministro de Justicia de Bolsonaro”.

Cabe recordar que el funcionario fue echado de su cargo por el gobernador, quien a su vez fue separado del cargo por 90 días, tras la intervención de Brasilia anunciada por el presidente Lula.

Bolsonaro y sus partidarios quieren “estimular una intervención de las Fuerzas Armadas”, aseguró, al tiempo que sostuvo que los hechos que vienen sucediendo, van en línea con la intención de desgastar la gestión de Lula como presidente desde un principio. “Los sectores de ultraderecha van a tratar de impedir que Lula pueda gobernar con tranquilidad”, resaltó.

La intención “no fue poner un gobierno alternativo”, al estilo de Guaidó en Venezuela, señaló. El periodista recordó que al igual que los otros hechos de esa índole, ocurridos el 12 de diciembre cuando se diplomó a Lula y hubo incendios e invasión a la sede de la Policía Federal, fueron responsabilidad de Anderson Torres quien estaba a cargo de la secretaría de Seguridad de Brasilia.

Agregó que “transitoriamente” la Casa Blanca prefiere a Lula y no apoya una incursión militar. “Eso provocó que los militares apoyen la estabilidad y no un proceso de ”convulsión", dijo.

“Lula no quiere polarizar, sino ampliar su base de apoyo”, señaló el analista al referirse a las medidas que deberá tomar y a los sectores que necesitará incorporar para aprobar algunas de las medidas que tomará en el futuro.

Finalmente, dijo que es muy importante el apoyo de los sectores industriales que se manifestaron en contra de lo sucedido. “La Federación de las Industrias de San Pablo emitieron un comunicado en apoyo a Lula” y condenando los hechos violentos ocurridos en Brasilia.